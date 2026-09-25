La UNIA y Alumni España proyectan una red iberoamericana de antiguos alumnos

La directora de la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), María de la O Barroso, y el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad, Antonio José Redondo. - ALUMNI ESPAÑA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), María de la O Barroso, y el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad, Antonio José Redondo, han mantenido este viernes un encuentro institucional con el que buscan trazar una red iberoamericana de antiguos alumnos.

Según han indicado ambas entidades en una nota de prensa, se trataría de un espacio de cooperación transfronteriza, que conecte a las distintas asociaciones de egresados de ambos lados del Atlántico, con la vista en la proyección internacional del talento universitario.

En este sentido, la directora de la sede de La Rábida de la UNIA ha señalado que en Huelva "confluyen dos aspectos estratégicos que deben ir de la mano; de un lado, el liderazgo que se viene ejerciendo a nivel de Alumni en toda España y, del otro, la importante comunidad iberoamericana que desde hace más de ochenta años se viene cultivando en La Rábida, con la labor en las últimas tres décadas de la UNIA y sus programas de posgrado".

Por su parte, el presidente del colectivo de egresados ha indicado que este encuentro pone de manifiesto "la complementariedad de ambas instituciones", ya que "mientras que la UNIA actúa como un puente fundamental de carácter educativo y cultural con Iberoamérica, Alumni España consolida su papel como nexo de unión indispensable entre las universidades y sus antiguos alumnos, fomentando el aprendizaje a lo largo de la vida y el networking profesional".

ENCUENTRO INSTITUCIONAL

Por otro lado, con motivo de este encuentro internacional, María de la O Barroso ha avanzado el estado del proyecto Alumni de la Universidad Internacional de Andalucía, donde La Rábida tiene espacio propio a través del primer club de egresados. "Una oportunidad de fortalecer lazos en el tiempo, pero, sobre todo, de poder brindar la ocasión a las nuevas generaciones de estudiantes de conectar y buscar sinergias con personalidades que han pasado por la sede rabideña".

Entre los proyectos abordados en esta cita está la posibilidad de definir un Curso de Verano, especializado en el valor estratégico de las comunidades de antiguos alumnos, su gestión y su impacto institucional.