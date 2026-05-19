UNIA y Ayuntamiento de Huelva llevan el hidrógeno verde a los Cursos de Verano de La Rábida

La directora de La Rábida, María de la O Barroso (izquierda), y la teniente de alcaldesa y codirectora del curso, Adela de Mora. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El hidrógeno verde y el papel de Huelva en la transición energética serán protagonistas de la primera semana de los Cursos de Verano de La Rábida. Así lo han presentado este martes la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Ayuntamiento de Huelva, en un acto donde se ha materializado la colaboración de ambas instituciones en una actividad que busca poner el foco sobre las oportunidades y desafíos de la transformación hacia una energía limpia.

Según han indicado en una nota de prensa, la directora de La Rábida, María de la O Barroso, y la teniente de alcaldesa y codirectora del curso, Adela de Mora, han participado en la presentación de esta actividad, al frente del mismo se encuentran, Rubén García, de Management Research, y Miguel Ángel Mejías, del Ayuntamiento de Huelva.

El curso, titulado 'Transición energética y los retos del futuro para Huelva y el valle del Hidrógeno Verde', se engloba dentro del Proyecto Greener, financiado por la Unión Europea. Del 7 al 10 de julio, pondrá sobre la mesa aspectos clave para este liderazgo energético onubense, incidiendo en el ecosistema industrial de la provincia, el papel del sector público y académico, las interrelaciones entre empresas tractoras y auxiliares o las oportunidades para el empleo.

De este modo, la teniente de Alcaldesa y codirectora del curso, Adela de Mora, ha señalado que se presenta un curso "que llega en un momento especialmente importante para Huelva, para Andalucía y para el conjunto del sur de Europa en materia industrial, económica y energética". De Mora, ha añadido que, precisamente, "por este contexto este curso cobra una relevancia extraordinaria", porque "no se trata únicamente de analizar el presente o de hablar de energía".

"Se trata de reflexionar sobre cómo queremos construir el futuro de Huelva y cómo aprovechamos esta transformación para generar más empleo, más innovación, más conocimiento y más oportunidades para nuestra tierra", ha añadido.

Por su parte, la directora de la UNIA en La Rábida, María de la O Barroso, ha puesto el foco en cómo este curso "supone una ocasión excepcional para que las empresas, que el personal investigador y que la sociedad onubense, en general, pueda conocer en profundidad lo que supone para Huelva ser el Valle del Hidrógeno Verde". Así, ha incidido, "conocer es valorar y, sobre todo, es algo necesario para que todos los actores, que somos muchos, trabajemos de manera alineada, para exprimir la oportunidad que supone todo esto para la provincia".

Junto a los directores, este curso de verano contará como ponentes a Mauricio Ojeda, del Clúster del Hidrógeno Verde Magallanes (Chile), Jesús de la Corte, del Tecnológico de Monterrey (México); el gerente de Aiqbe, Rafael Romero; María Reyes Sánchez, investigadora de la Universidad de Huelva; y el secretario general de la Federación Onubense de Empresarios, Daniel Caldentey.

CURSOS DE VERANO

La Universidad Internacional de Andalucía cuenta este año con 40 Cursos de Verano, de los cuales 15 se van a desarrollar en su sede de La Rábida entre el 7 y el 23 de julio. En ellos se abordarán temáticas como la minería inteligente, la digitalización de los Puertos, la Atlántida, la economía social, los vinos del Condado, la historia de Doñana o las energías renovables.

La UNIA colabora con la Fundación Unicaja para su programa de becas por tercer año. Hasta el 2 de junio se pueden solicitar las ayudas para matrícula y/o alojamiento a través de la página web https://www.unia.es/becas.CV.