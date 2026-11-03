La UNIA celebra la cuarta edición de la Escuela de Formadores en sus sedes de Baeza (Jaén) y La Rábida (Huelva)

Escuela de Formadores de la Sede Antonio Machado. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha comenzado la cuarta edición de la Escuela de Formadores en las sedes Antonio Machado, de Baeza (Jaén), y Santa María de La Rábida (Huelva).

Está destinada al profesorado y tutores del Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES), según ha informado este martes la institución académica.

En su cuarta edición, se ha estructurado en diversos módulos: 'Horizonte formador', coordinado por Amanda Sánchez Escamilla; 'Tutorización y supervisión del estudiante del MAES en los centros de prácticas', cuya coordinadora es Andrea Cívico, de la Universidad de Málaga; 'Formación Dual y emprendimiento. Acercando la FP a la empresa', coordinado por Rafael Luis Campaña, del IES Generalife, de Granada; 'Metodologías activas y recursos innovadores', a cargo de Enrique Sánchez, de la UMA, y 'Oportunidades y retos de la IA en la Formación Profesional', coordinado por Julio Cabero, de la Universidad de Sevilla.

"Durante dos días, 30 y 31 de octubre, hemos contado en nuestras sedes de Baeza y La Rábida con profesorado procedente de casi toda Andalucía, ya que solo ha faltado Cádiz", ha afirmado Juana Ortega, directora de Secretariado de la Sede Antonio Machado y responsable de la Escuela de Formadores.

Los participantes, según ha añadido, han puesto de relieve "el espacio de intercambio que se ofrece al profesorado tutor, ya que cuando se convierte en tutor de nuevo alumnado que va a ser futuro profesor de Secundaria necesitan esas guías y ese aprendizaje para ser capaces de enfrentarse a su labor de tutor, tan distinta de la labor de enseñanza que hacen cada día".

"Además,estar con profesorado que ya ha sido tutor en otras ocasiones les abre un mundo en el que pueden intercambiar experiencias, problemas o nuevos proyectos. De hecho, se convierte también en un espacio de germen de nuevos proyectos", ha comentado.

La Escuela de Formadores de la UNIA es una iniciativa docente que pretende ofrecer una capacitación permanente para el profesorado y tutores del MAES, mejorando su formación de modo que puedan desempeñar un rol multiplicador de sus competencias docentes, favoreciendo la innovación en sus aulas. Se imparte, de forma simultánea, en las sedes de Santa María de La Rábida y Antonio Machado.

Con este proyecto, la UNIA se convierte en un espacio de renovación, intercambio y análisis sobre la Enseñanza Secundaria y la FP y el papel que juegan los docentes en la enseñanza de sus prácticas, ofreciendo un escenario idóneo para que el profesorado implicado en esta Escuela se enfrente a un proceso de reflexión, búsqueda de retos y soluciones a través de la cooperación y el análisis crítico.