La UNIA inaugura en La Rábida el curso sobre las academias de Bellas Artes junto a la UNAM y la Diputación de Huelva

Inauguración del curso de verano "Las academias de bellas artes" - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado este martes en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), el curso de verano 'Las academias de Bellas Artes. El modelo de San Carlos de México', una propuesta que aborda hasta el 23 de julio la circulación de técnicas, iconografías y valores estéticos en Iberoamérica, desde los talleres gremiales hasta la implantación de las academias de bellas artes a finales del siglo XVIII.

Según informa la propia UNIA en nota de prensa, el curso dirigido por el catedrático de la Universidad de Granada Rafael López Guzmán y la profesora de la UNAM Angélica Velázquez Guadarrama conecta con la historia del arte, antropología y teoría pedagógica, y concede "un papel central" a la Academia de San Carlos de México.

Fundada por el rey Carlos III, la Academia San Carlos de México es la "única institución de este tipo consolidada en el periodo virreinal", además ha servido de modelo para las academias creadas posteriormente en otros países americanos a lo largo del siglo XIX.

El acto de apertura ha contado con la participación del rector de la UNIA, José Ignacio García, acompañado por el director de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en España, Ciro Murayama, y el coordinador de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva, José Leñero, institución colaboradora a través de la Cátedra de Inteligencia Institucional.

El rector de la UNIA ha puesto en valor como este curso "abre una ventana al pasado común, el de Andalucía y México, a través del arte". "Desde las influencias, el aprendizaje de ida y vuelta, configurando un ecosistema donde la Academia de San Carlos fue pionera y modelo para toda Iberoamérica".

En ese sentido, ha agradecido la implicación de la UNAM, "que tiene desde hace un siglo la responsabilidad de perpetuar el legado histórico de esta academia", y el apoyo de la Diputación de Huelva, "para que la esencia iberoamericana perdure a través de propuesta como esta 83 años después de los primeros cursos".

El director de la UNAM en España ha subrayado cómo este curso "fortalece las relaciones entre España y México", desde el conocimiento y las relaciones entre personas. "Para nosotros es importante que aprovechemos la oportunidad de estrechar vínculos, con el español como lengua de ciencia y de cultura, desde nuestros valores compartidos", ha señalado Murayama, quien ha adelantado una nueva edición, para el próximo verano, con el foco puesto en los cincuenta años de relaciones diplomáticas hispano mexicanas.

El coordinador de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva ha reivindicado La Rábida como "lugar de encuentro, de trabajo y como punto de interés para el desarrollo de conocimiento", y ha señalado que desde la Diputación de Huelva han optado por este curso por "cómo fomenta los valores iberoamericanos, desde el arte y desde el humanismo, con una visión plural, y tras ver el resultado de programa y matrícula ha sido un acierto".

El encuentro 'Las academias de Bellas Artes. El modelo de San Carlos de México' cuenta durante tres días con un "importante elenco" de especialistas procedentes de instituciones de España y México. Entre ellos, Andrés Úbeda de los Cobos, del Museo Nacional del Prado; y las profesoras de la Universidad de Granada Lola Caparrós Masegosa y Yolanda Guasch Marí, que abordan la proyección española de este modelo formativo.

Por parte de la representación mexicana, participan María José Esparza Liberal y Hugo Antonio Arciniega Ávila, ambos de la UNAM, que profundizan en el funcionamiento y la evolución de la Academia de San Carlos.