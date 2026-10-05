La UNIA lanza una microcredencial sobre innovación y desarrollo de renovables

El director de la microcredencial Joaquín Blas Alonso, durante su intervención en los Cursos de Verano de La Rábida - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) lanza una formación para preparar a los perfiles profesionales que demanda el cambio de modelo energético, en colaboración con Naturgy y Magnon Green Energy. Bajo el formato de microcredencial, el curso Innovación y desarrollo de las energías renovables en la transición energética reunirá a docentes de cinco universidades andaluzas y españolas, del Ciemat y de la Aemet, junto a especialistas de empresas del sector.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, la matrícula permanece abierta hasta el 14 de octubre. La propuesta parte de una necesidad concreta del mercado laboral. Las nuevas instalaciones de generación renovable, el autoconsumo, el almacenamiento energético, la digitalización de las redes eléctricas o el hidrógeno renovable están generando una demanda creciente de profesionales con formación actualizada.

Bajo la dirección de Joaquín Blas Alonso, investigador de la Universidad de Almería, el programa suma 6,5 créditos ECTS repartidos en 26 sesiones de dos horas, en horario de tarde y de forma virtual, siendo requisito de inscripción contar, al menos, con el título de Bachillerato o FP Superior.

De este modo, las clases combinan los contenidos teóricos con el estudio de casos y el análisis de experiencias reales del sector, apoyados en materiales multimedia, actividades que el alumnado puede avanzar a su propio ritmo y foros de intercambio.

El temario recorre las principales tecnologías renovables. Arranca con el recurso solar, desde la geometría solar y la radiación hasta su estimación y predicción, para adentrarse después en la energía fotovoltaica, con su integración en edificios, el reciclaje de paneles y la agrivoltaica, así como en la energía solar térmica, la de concentración y las plantas de calor de proceso.

La formación aborda también la energía eólica e hidroeléctrica, la integración de las renovables en la red eléctrica española, la biomasa y nuevas oportunidades como el CO2 biogénico, el biochar o los créditos de carbono. El programa se cierra con la hibridación de sistemas renovables, las islas de calor en las ciudades, la integración social de las renovables en el territorio, el uso eficiente del agua, la producción de hidrógeno renovable y el análisis de ciclo de vida.

Entre el profesorado figuran Nuria Martín Chivelet, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que abordará la fotovoltaica en la edificación; Omaira García Rodríguez, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que tratará la composición de la atmósfera terrestre, o Alberto Domínguez López y Verónica Martínez García, de Magnon Green Energy, que explicarán cómo se gestiona una planta comercial de biomasa.

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa (curso de formación permanente), reconocida oficialmente en el entorno de la Unión Europea, que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos.

Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.