Archivo - La Sede Tecnológica de UNIA en Málaga. - UNIA - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza, a través de la Sede Tecnológica de Málaga, la tercera edición del curso 'Aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) para una docencia en línea', cuyos responsables son el vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual, Julio Ruiz, y el director de Secretariado de Enseñanzas en línea y profesorado, Ernesto Colomo.

El curso se realiza 'online' hasta el próximo 17 de diciembre, impartido por Miguel Ujeda, profesional especializado en herramientas de inteligencia artificial generativa y sus aplicaciones prácticas en el ámbito educativo, según ha concretado la institución académica en una nota.

En esta tercera edición se está trabajando con herramientas del ecosistema Google, como Gemini, "mostrando sus posibilidades para transformar y mejorar la actividad docente". Además, se abordarán las posibilidades que ofrece la IA para "mejorar e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea, incluyendo la creación de materiales y recursos didácticos, el diseño de actividades y la evaluación de los aprendizajes".

En contexto, cuenta con la participación de un centenar de alumnos, docentes que proceden de distintos másteres y títulos de la UNIA, ya sean profesorado, responsables del programa o coordinadores de módulos o asignaturas, y que demandan formación específica en nuevos modelos de enseñanza en línea "utilizando las posibilidades de la IA".

El curso se incluye en el Programa de Formación de Profesorado de la UNIA 2026-2027 del Área de Innovación y Vicerrectorado de Innovación Educativa y Campus Virtual, que oferta cursos breves, de carácter virtual y sin coste, con un número de plazas limitadas para "facilitar una atención personalizada y, sobre todo, con una carga lectiva semanal reducida, que permite al alumnado compaginar el aprendizaje con sus ocupaciones profesionales". De este modo, la UNIa dispone de cursos prácticos, cuya finalidad es "facilitar un aprendizaje autónomo y flexible al profesorado de la UNIA".