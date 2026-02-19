UNIA.- UNIA y Consejería de Medio Ambiente inauguran una jornada sobre parajes naturales del interior de Málaga

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado en la Sede Tecnológica del Puerto de Málaga 'Entre peridotitas y dolomías. Jornada de transferencia de estudios en los parajes naturales del interior malagueño', - UNIA

MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado en la Sede Tecnológica del Puerto de Málaga 'Entre peridotitas y dolomías. Jornada de transferencia de estudios en los parajes naturales del interior malagueño', una iniciativa organizada por la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza, con la colaboración de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La jornada está dirigida por Nieves Cruz, jefa de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y María Altamirano, directora de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza y directora de Secretariado de la Sede Tecnológica de Málaga de la UNIA.

En el acto inaugural han participado José Antonio Víquez, delegado Territorial en Málaga de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y Nieves Cruz y María Altamirano, las dos directoras de la jornada.

Cruz ha afirmado que esta jornada tiene como objetivo "dar respuesta a una necesidad de enfocar la acción gestora en los espacios naturales protegidos con la mejor y más reciente información científica. También a una demanda ciudadana".

"En nuestra delegación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, donde nos encargamos de la mejora, seguimiento y restauración de los espacios naturales de la provincia de Málaga, hemos realizado encuentros participativos en cada uno de los municipios donde se encuentran estos espacios naturales y hay una coincidencia en todos ellos y es la demanda de jornadas para la transferencia del conocimiento de los estudios e investigaciones realizadas en estos espacios naturales", ha expresado.

Respecto al papel que desarrolla la UNIA ha manifestado que "como entidad gestora no podemos dar un paso sin el mundo de la investigación, sin el mundo académico y del conocimiento; debemos ir con los organismos públicos de investigación y la UNIA es una referencia en Andalucía".

En ese sentido, ha destacado la consonancia con la directora de la Cátedra, María Altamirano, "no sólo en la organización de estas jornadas, sino para la presentación de estudios y asesoramiento".

La jornada se centra en los resultados de investigación de los proyectos que se están llevando a cabo en los parajes naturales malagueños que aún no han sido objeto de actividad alguna de divulgación o transferencia por parte de la Cátedra, siendo estos Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, El Torcal de Antequera y el Desfiladero de los Gaitanes, cuatro espacios protegidos con gran biodiversidad y que presentan similitudes biológica, que se incluyen en los más de 40 existentes en la provincia malagueña.

María Altamirano ha expresado su satisfacción por la respuesta a esta jornada, que cuenta con casi un centenar de participantes. Entre ellos, destacados ponentes procedentes de diez instituciones y asociaciones de reconocido prestigio profesional.

Durante su intervención ha aludido también a la sinergia con otras instituciones, en este caso la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, a cuyo delegado ha agradecido su participación en la jornada y su colaboración en otras ya realizadas como la Jornada científica del Paraje Natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo, que tuvo lugar en el mismo escenario en el mes de julio.

Cabe recordar que la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza nace de la colaboración entre el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN-Med) y la UNIA y tiene como objetivo el desarrollo de actividades en materia de docencia, investigación, promoción cultural, transferencia, innovación, emprendimiento y divulgación de conocimiento en el ámbito de la conservación de la naturaleza, las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y el desarrollo sostenible.