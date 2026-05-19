La Universidad Internacional de Andalucía oferta 30 nuevos másteres con la IA como la "gran protagonista"

Archivo - Foto de familia tras el acto de graduación del Máster en Tecnología Educativa. - UNIA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha aprobado una oferta de 30 másteres para el próximo curso 2026-2027. Incorpora, así, cuatro nuevos títulos donde la inteligencia artificial (IA) será la "gran protagonista", vinculada a la gestión y evaluación de políticas públicas, a la salud y al aprendizaje de idiomas. A ello se suma un nuevo posgrado oficial en Biotecnología y Biología Vegetal, así como la lengua portuguesa entre las especialidades del Máster en Profesorado de FP (MAES).

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, con esta actualización de su catálogo académico, la Internacional de Andalucía superará las mil plazas de nuevo ingreso, que abren la fase de solicitud del 17 al 26 de junio. En ello, jugará un "papel clave" el Modelo eliA para la enseñanza en línea y personalizada.

La UNIA ha concretado que dicho modelo posee una metodología propia que integra la tecnología inteligente y el método discursivo, en una formación de posgrado avanzada, donde el estudiante aprende a hacer las preguntas adecuadas y a construir su criterio propio para dar "con las mejores respuestas" a los desafíos profesionales.

De las cuatro novedades del catálogo de la UNIA, tres serán másteres virtuales bajo el Modelo eliA. El Máster Universitario en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza del Dato capacita a los estudiantes para liderar la transformación digital de las instituciones, su dirección estratégica, así como la evaluación de las políticas públicas. Para ello, combinará el "uso masivo" de datos (Big Data) y la IA orientados a la gestión y la resolución de problemas organizacionales complejos.

El Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud formará a sanitarios (medicina, enfermería, farmacia, psicología) para comprender y aplicar de forma crítica la IA en su práctica profesional. Para ello, se les ofrecerá conocimientos a nivel de usuario en las distintas soluciones, que permita impulsar su labor clínica o de investigación, "sin olvidar otros aspectos clave como el uso ético o la calidad de los datos".

El Máster Universitario en Aprendizaje de Idiomas a través de Tecnologías Inteligentes pone el foco en cómo evaluar y aprovechar las oportunidades que brinda la IA en la enseñanza de lenguas extranjeras. Así, abordará aspectos como metodologías activas, generación de materiales digitales, recursos para la retroalimentación y evaluación o las bases científicas, que permita avanzar en la investigación científica sobre tecnologías emergentes e inteligentes aplicada a la adquisición de competencias lingüísticas.

Con carácter presencial en Málaga, la UNIA ofertará el próximo curso 2026-2027 el Máster Universitario en Biotecnología y Biología Vegetal, un posgrado oficial que forma especialistas capaces de desarrollar su actividad profesional e investigadora en ámbitos estratégicos relacionados con la biotecnología vegetal, la innovación agraria y las ciencias de la vida. Para ello cuenta con un "gran enfoque práctico de técnicas experimentales de última generación".

De este modo, la Universidad Internacional de Andalucía ha valorado que refuerza su oferta de másteres universitarios, de carácter oficial y con precios públicos. Entre ellos han destacado los másteres en Tecnología Educativa, de Profesorado (MAES), en Dirección y Gestión de Personas, Relaciones Internacionales, Economía y Computación, Análisis de Datos Ómicos, Logística, Nanomateriales o Simulación Molecular.

Con carácter interuniversitario, el grueso de estos másteres es de un año de duración. Para favorecer el acceso, la UNIA ofertará un programa propio de becas, con ayudas de hasta el 50 por ciento de la matrícula para los títulos presenciales o híbridos, el cien por cien para los títulos Modelo eliA, así como en otros conceptos como alojamiento y manutención.