Las 13 viviendas de alquiler asequible del Arrabal se podrán adjudicar después del verano

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visitado la evolución de las obras de las viviendas de alquiler asequible en el Arrabal - DANI MARCOS

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de dos nuevos edificios con una capacidad de 13 pisos de alquiler asequible en el distrito del Arrabal están cerca de concluir y la previsión es que tras el verano la sociedad municipal Zaragoza Vivienda podrá comenzar el proceso de adjudicación, cuyas bases se están estudiando y elaborando por los técnicos municipales.

La actuación ha supuesto una inversión de 2.139.221,51 euros, IVA incluido, adjudicada por contrato público a Construcciones Rubio Morte, y cuenta con ayuda europea en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fruto de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Gobierno de Aragón.

Se trata de uno de los distintos planes y fórmulas impulsadas desde Zaragoza para dotar a la ciudad de un mayor parque público de vivienda asequible. Así lo ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado la evolución de las obras, que encaran su fase final en las zonas comunes y la certificación de las viviendas.

En concreto, se trata de dos edificios en la calle Horno que se han levantado sobre sendas parcelas de titularidad municipal en el corazón histórico de El Arrabal. "Es una operación con un doble beneficio: la regeneración de barrio usando vacíos urbanos históricos que degradaban la vida cotidiana de los vecinos y la creación de nuevos pisos de alquiler asequible que incrementan el parque público de vivienda", ha señalado Chueca.

"La política de vivienda de este Gobierno municipal no son entelequias, son hechos firmes, una estrategia global que cuenta con presupuesto consignado, mucho trabajo técnico y una excelente gestión detrás", ha resumido Natalia Chueca.

"El acceso a la vivienda es un problema acuciante para los jóvenes, los mayores y las personas más vulnerables, y este Gobierno municipal ha dado un paso al frente por todos ellos, ante la inacción del Gobierno central, y que supone también mejorar un parque municipal público que debe ir dando soluciones reales a nuestros vecinos, en todos los barrios de la ciudad consolidada", ha recordado la alcaldesa.

7 VIVIENDAS EN CALLE HORNO 19

El proyecto Horno 19 ha construido 7 viviendas en una parcela con una superficie edificable de 683,42 metros cuadrados y se distribuyen en cuatro plantas sobre rasante --bajo y 3 alturas--. Hay dos viviendas en cada planta alzada y una en la planta baja.

Las obras suponen una inversión municipal de 1.182.627,88 euros, de los que 298.157 proceden de fondos europeos. Al edificio se entra por la calle del Horno hasta el patio interior de 38,90 metros cuadrados, hacia donde darán las cocinas. La vivienda del bajo tendrá 77,69 metros cuadrados y 3 dormitorios, mientras que las otras seis se reparten en dos en cada planta --una de 56,93 metros cuadrados y otra de 59,49 metros cuadrados-- de dos dormitorios cada una.

6 VIVIENDAS EN CALLE HORNO 14

Por otro lado, frente al edificio anterior y más próximo a la plaza que se abre con la calle de Mariano Gracia, Zaragoza Vivienda ha levantado el proyecto Horno 14, donde el inmueble de cuatro alturas --bajo y 3 plantas-- tiene espacio para seis viviendas --dos por planta-- y un local en planta baja, en una parcela de 508,58 metros de edificabilidad.

La inversión ha sido de 956.593,65 euros, con 186.102 euros de ayudas europeas Next Generation. Cada una de las viviendas cuenta con vestíbulo, salón-comedor-cocina, baño completo y dos dormitorios, uno doble y otro sencillo. Todas las viviendas tienen una superficie inferior a 70 metros cuadrados, disponen de un trastero en sótano y no tienen plaza de garaje. La entrada se efectúa también por la calle Horno.

CUATRO PLANES

La estrategia global de vivienda del Gobierno de la ciudad pasa por cuatro planes concretos. Uno de ellos es el Plan Más Vivienda, con el Gobierno de Aragón, que tiene 2.748 inmuebles en edificación o proyectados en suelos públicos bajo concesiones de 75 años. Estas viviendas tendrán un coste mensual de entre 300 y 500 euros, destinándose el 80% a jóvenes de 18 a 39 años en zonas de expansión como Actur, Valdespartera, Arcosur o Parque Venecia.

Otro plan son los fondos europeos, que ha permitido que 384 viviendas se impulsen con ayudas NextGeneration mediante colaboración público-privada, que se entregarán este mismo año 2026 en barrios consolidados como San José, Las Fuentes y Valdefierro.

El proceso de información, solicitud y adjudicación por sorteo notarial ya ha comenzado y puede consultarse en la plataforma digital 'www.alquilerasequiblezaragoza.com'.

El tercero es el Plan Especial de Vivienda Zamoray-Pignatelli, que proyecta 125 viviendas en el Casco Histórico con una inversión estrictamente municipal estimada de más de 29 millones de euros, con ayuda puntual de administraciones y subvenciones, para revitalizar la zona combinando obra nueva y rehabilitación de edificios vacíos.

El cuarto y último son los proyectos propios de Zaragoza Vivienda, que aportan 145 pisos adicionales empleando fórmulas diversificadas, que abarcan desde alojamientos sociales en Torrero y cooperativas en El Arrabal, hasta la compra de 27 viviendas a entidades bancarias en el barrio Oliver o el estudio de alquiler con opción a compra, completando así una oferta habitacional histórica para la capital aragonesa.

Es en este plan donde se enmarcan los proyectos hoy visitados por la alcaldesa de Zaragoza. Los activos conseguidos de esta manera serán una gestión directa pública mediante la sociedad municipal de la vivienda.