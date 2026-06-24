La N-232 se transforma en vía urbana en Utebo (Zaragoza) con 8,2 millones de inversión

1099130.1.260.149.20260624143816 El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, visita las obras de humanización de la N-232 a su paso por Utebo (Zaragoza). - EUROPA PRESS

UTEBO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

La nueva N-232 a su paso por Utebo (Zaragoza), tras unas obras de humanización que han consistido en integrar la antigua carretera en un entorno más urbano con una inversión de más de 8,2 millones de euros, está en sus "remates finales" para entrar en servicio el próximo 30 de junio.

De este modo, se ha pasado de una carretera multicarril a una vía transformada, siguiendo la evolución del propio entorno, que en la actualidad es "un espacio más urbano", ha indicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras.

Entre las actuaciones llevadas a cabo, ha citado el ensanchamiento de las aceras, la construcción de glorietas para ralentizar el tráfico o la habilitación de pasos de cebra, todo ello con la asesoría de la Asociación de Personas con Discapacidad de Utebo (ADUT), que ha validado el proyecto.

Destaca la demolición de las pasarelas peatonales, que eran hasta ahora la única forma de cruzar al otro lado, además de la plantación de arbolado, la puesta en marcha de un sistema de riego inteligente, drenaje para las lluvias intensas o la colocación de bancos, sillas o marquesinas para las paradas de autobús.

"Se ha hecho un esfuerzo muy importante en que esta vía sea también un espacio más parecido al espacio urbano que ya es", ha resaltado Beltrán, quien ha insistido que esta intervención era "realmente imprescindible" dado el crecimiento de toda esta zona.

El delegado ha enmarcado esta inversión dentro del "esfuerzo" que está desarrollando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Aragón: "Desde el comienzo del Gobierno de Pedro Sánchez se han invertido ya más de 1.500 millones de euros en lo que son todas las obras en todos los rincones de Aragón, un presupuesto un 17 por ciento superior a lo que fueron las inversiones en el periodo de Mariano Rajoy".

Así, ha reivindicado que el Gobierno de España está poniendo "una atención muy importante" en el territorio aragonés, con inversiones que abarcan tanto "grandes tramos de carretera" como humanizaciones en entorno como este en Utebo, ya que este "no es el único tramo humanizado" en la Comunidad.

"Estamos pensando en la movilidad sostenible, en recuperar entornos que la ciudad va ganando de por sí y es una obra, yo creo, muy demandada", ha concluido.