Unos 350 pacientes en Aragón son tratados con fármacos a los que son alérgicos mediante un programa de desensibilización

El alergólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, José Luis Cubero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de desensibilización a medicamentos ha permitido a 342 pacientes en Aragón optar a los tratamientos óptimos, a pesar de realizarse éstos con fármacos a los que son alérgicos. Este programa se puso en marcha en 2014 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y también se ofrece en el Hospital Universitario Miguel Servet, atendiendo entre ambos a personas de toda la Comunidad Autónoma.

En concreto, desde su inicio, en marzo de 2014 y hasta el 30 de junio de este año, se han realizado 2.028 procedimientos a un total de 342 pacientes. El desarrollo del programa ha sido progresivo. Ha pasado de los 9 primeros tratamientos que se hicieron en 2014 a los 308 de 2025.

Este miércoles, 8 de julio, se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las reacciones del sistema inmunológico a diferentes alérgenos e impulsar la prevención y el tratamiento precoz.

En el caso de la alergia a los fármacos, el alergólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, José Luis Cubero, ha explicado que los protocolos de desensibilización están especialmente dirigidos a pacientes que deben ser tratados con medicamentos que su cuerpo no tolera y para los que no existe alternativa terapéutica o la que hay no es tan efectiva.

Se puede realizar con fármacos oncológicos, hematológicos y biológicos. También está dirigido, en ocasiones, a antibióticos (penicilina u otros betalactámicos o sulfamidas) y a otros fármacos, como ácido acetilsalicílico, insulina o heparina, cuando no existen alternativas válidas. No obstante, la inmensa mayoría, sobre el 97,5%, son fármacos de Oncología.

El doctor Cubero ha indicado que la aplicación de este programa puede salvar vidas ya que evita que los pacientes alérgicos tengan que renunciar a los tratamientos más eficaces disponibles para su enfermedad, mejorando su calidad de vida y sus expectativas clínicas.

Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la alergia a medicamentos constituye el tercer motivo de consulta más frecuente y se estima que entre el 15% y el 25% de la población puede sufrir alguna reacción a la medicación utilizada que, en la mayoría de las ocasiones, supone una reacción alérgica.

PROCEDIMIENTO

La desensibilización es una técnica que consiste en administrar dosis progresivas del fármaco, comenzando con una dosis muy pequeña, hasta alcanzar la dosis terapéutica. Esta tolerancia es transitoria: se mantiene solo mientras dura la exposición continuada al fármaco, por lo que debe repetirse en cada nueva administración del tratamiento.

Los protocolos de administración pueden prolongarse entre 4 y 10 horas, según el fármaco y el tipo de reacción, y suelen realizarse en unidades con monitorización, y en ocasiones, en el ámbito de cuidados intensivos.

El doctor Cubero ha remarcado que la desensibilización a fármacos oncológicos, hematológicos y biológicos exige la colaboración estrecha entre diferentes especialidades, como alergología, oncología, hematología y otras, así como de la farmacia hospitalaria, el hospital de día y la enfermería especializada.

"Esta coordinación multidisciplinar es clave para garantizar tanto la seguridad del paciente, como la administración completa del tratamiento indicado", ha enfatizado este especialista. Igualmente, ha manifestado que estos protocolos deben ser realizados siempre por alergólogos entrenados, capaces de personalizar la pauta y manejar cualquier reacción que pueda surgir.