Unas 4.000 hectáreas afectadas y en el incendio de Las Peñas de Riglos, en la Comarca de La Hoya de Huesca

Incendio en Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca.- GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal, declarado este lunes en La Peña de Riglos, en la Comarca de la Hoya de Huesca, ha afectado ya a una superficie de 4.000 hectáreas. El Gobierno de Aragón ha activado la Situación Operativa 2 Nivel 2 del PROCINFO.

En el lugar que se ha originado hay una masa muy extensa y continua de pinar. Se ha procedido al desalojo de ocho pueblos, con más de 400 personas: Alastuey, Larués y Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués. En su mayoría han sido trasladadas al pabellón Monte Oroel de Jaca.

Ha qiuedado cortada la carretera A-132, desde el kilómetro 38 en Murillo de Gállego al 64 en Bailo; la A-1205, desde el punto kilométrico 38 en Triste al 41 en Santa María de la Peña.

Se estima que las próximas horas sean complicadas en las labores de extinción. En estos momentos, se trabaja por todo el perímetro, aunque reocupan especialmente los sectores 3 y 4 hacia cabeza ya que se prevén vientos de sur que podrían facilitar el avance hacia esta dirección. En el flanco derecho, el fuego ya ha sobrepasado en algunos puntos el cortafuegos. En el izquierdo, se está consiguiendo mantenerlo relativamente contenido en la carretera A-132.

La prioridad es proteger los núcleos urbanos y tratar de contener el avance del incendio en la medida de lo posible, especialmente en la cabeza del flanco derecha.

MEDIOS DESPLAZADOS

Los medios desplazados del Operativo INFOAR --Gobierno de Aragón-- son los siguientes: Helitransportada de Teruel, helicóptero medio Helitransportada de Ejea, helicóptero medio de la Helitransportada de Bailo, helicóptero ligero de la Helitransportada de Alcorisa, helicóptero ligero de la Helitransportada de Peñalba, helicóptero ligero de Coordinación H0, once brigadas terrestres, nueve autobombas, tres bulldozer.

Por parte del Ministerio de Transición Ecológica se han desplazado tres BRIF, seis helicópteros medios, tres aviones anfibio FOCA 1 avión de coordinación (ACO), un avión bombardero de Plasencia, dos helicópteros bombarderos ligeros, tres aviones anfibios ligeros y la Unidad Móvil de Análisis y Planificación.

El Ministerio de Defensa ha desplegado cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con 220 efectivos, doce autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer).

La Comunidad Foral de Navarra está con una Brigada helitransportada, un helicóptero ligero, dos brigadas terrestres, una nodriza, y la Generalitat de Cataluña, con un helicóptero bombardero ligero.

También se encuentran en la zona Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la Diputación de Huesca.

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha hecho, desde el Puesto de Mando Avanzado, un llamamiento "a la prudencia más absoluta. Estamos en un mes que sabéis que es complicado".

Ha señalado que "mañana en Aragón también tenemos un evento o una situación complicada con el eclipse en los cuatro o cinco puntos de observación oficiales que tenemos", por lo que ha incidido en el "llamamiento generalizado a la más absoluta prudencia de todos los ciudadanos".

El número de hectáreas afectadas por este incendio "es provisional, en estos momentos la previsión que manejamos es de aproximadamente unas 4.000 hectáreas. El incendio por la zona orográfica y por la geografía tiene un gran potencial y además concurren todas las circunstancias que hemos tenido este verano, un invierno y una primavera muy buena, seguida de un verano excepcionalmente seco".