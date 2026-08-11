Protección Civil ordena la evacuación de Arbués (Huesca) por el incendio de Las Peñas de Riglos

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, preside una reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha ordenado a primera hora de este martes la evacuación preventiva del municipio de Arbués (Huesca) por el incendio forestal de las Peñas de Riglos, según ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón.

En esta localidad han sido evacuadas unas 50 personas, que serán trasladadas a Jaca, con lo que se eleva a unas 170 las desalojadas en toda la zona con motivo de este fuego que se inició a mediodía del lunes y que ha quemado ya 2.500 hectáreas.

El lunes el fuego ya obligó a evacuar las localidades de Villalangua, Salillas de Jaca, Ena y Centenero, sumando 120 personas desplazadas a pabellones de Jaca y Ayerbe, atendidas por Cruz Roja y las comarcas de La Hoya y la Jacetania. Entonces se dejó en pre-alerta de evacuación a Arbués, Bailo y Alastuey, y a primera hora de este martes se ha optado finalmente por evacuar la primera de esta localidades.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) se ha reunió el lunes por la noche para hacer balance de la situación, activada ya la Situación Operativa 2 Nivel 1 del Plan de Incendios Forestales (PROCINFO).

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, explicó que este incendio está siendo "muy complicado" porque "afecta a una gran masa forestal", una zona de pino repoblado donde el fuego se ha propagado a "muchísima velocidad".