Unos 450 efectivos, 30 medios aéreos y la UME trabajan en consolidar el perímetro del incendio de Orés

Perímetro del incendio de Orés (Zaragoza) - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un operativo formado por unos 450 efectivos, más de 30 medios aéreos y más de 300 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se centran en consolidar el perímetro del incendio forestal de Orés (Zaragoza) y vigilar especialmente el flanco derecho; además de seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados.

Durante la mañana de este viernes se va a estar "muy pendientes" de la evolución del fuego en el entorno de las localidades de Biel y Fuencalderas, ha avanzado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras presidir la reunión del CECOPI de esta mañana.

A lo largo de la jornada se irán incorporando efectivos hasta alcanzar un despliegue similar al de la jornada de ayer, con medios del INFOAR, MITECO, Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Guardia Civil, UPA, 061, Cruz Roja, Comarca de Cinco Villas, GISE, GIPEC, Telefónica, Endesa y recursos de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La Unidad Militar de Emergencias ha reforzado su dispositivo con la incorporación de la sección procedente de Madrid, hasta superar los 300 efectivos. Además, está prevista la llegada de un segundo helicóptero desde Valencia, que se solapará durante unas horas con el helicóptero que ya trabaja en la zona, ha detallado Bermúdez de Castro.

La Guardia Civil ha incrementado su servicio y mantendrá labores de reconocimiento aéreo para detectar posibles personas en espacios próximos al perímetro.

Durante la noche, el Equipo PEGASO ha utilizado drones con cámaras térmicas para localizar puntos calientes, realizar mapeos térmicos y facilitar la planificación de los trabajos de extinción de forma segura.

COMUNICACIONES

Uno de los principales problemas operativos en estos momentos son las comunicaciones. El fallo de un repetidor de Telefónica ha dejado zonas sin cobertura, lo que dificulta la coordinación con agricultores y otros medios desplegados por lo que se ha solicitado un repetidor móvil para facilitar las comunicaciones en la zona.

"Quiero destacar la extraordinaria coordinación entre administraciones y la colaboración de los agricultores de la zona, con más de un centenar de tractores trabajando en labores de apoyo", ha indicado Bermúdez de Castro.

MÁS DE 12.000 HECTÁREAS

El incendio forestal declarado en Orés, en la comarca zaragozana de Las Cinco Villas, continúa activo y mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO, con una superficie provisional afectada supera las 12.000 hectáreas.

Durante la noche se ha intensificado el trabajo terrestre, aunque el fuego se mantiene muy activo y el avance nocturno ha sido significativo.

Las labores se han centrado durante la noche en la defensa de las poblaciones de Malpica de Arba y Uncastillo. El operativo ha tenido que hacer frente a reproducciones en distintos puntos del perímetro, que todavía no se encuentra consolidado, y ha trabajado para contener el avance del fuego en las zonas de mayor actividad.

El incendio se aborda en seis sectores y los principales trabajos durante la jornada se centrarán en contener el avance del flanco izquierdo y en la zona de cabeza del flanco derecho. En el resto de sectores se trabajará en la consolidación del perímetro.

"Ha sido una noche muy complicada, pero hemos conseguido proteger dos de los puntos que más nos preocupaban: Uncastillo y Malpica de Arba. El incendio afecta ya a cerca de 12.000 hectáreas y presenta un perímetro enorme, por lo que seguimos trabajando con mucha prudencia. El riesgo de propagación continúa siendo muy alto y no podemos dar por consolidado todo el perímetro", ha descrito Roberto Bermúdez de Castro.

DESALOJOS

Continúan evacuadas las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. No se han registrado nuevas afecciones a la población desde el CECOPI celebrado en la tarde de este jueves y todos los vecinos se encuentran atendidos.

Alrededor de 100 personas permanecen realojadas en el polideportivo de Ejea de los Caballeros, mientras que el resto de habitantes se ha realojado por sus propios medios.

Los residentes de los centros asistenciales continúan realojados en los recursos habilitados. Los usuarios de las residencias de Orés, Asín y Luesia permanecen en la residencia Mimara de Zaragoza, mientras que cinco personas de Uncastillo han sido derivadas a la residencia Elvira Otal, de Ejea de los Caballeros. Además, se va a reforzar la atención psicológica en la residencia de Zaragoza.

En Asín se mantienen diez viviendas afectadas y una granja de cabras quemada. La línea eléctrica entre Asín y Orés continúa cortada, aunque Asín recibe suministro mediante grupo electrógeno.

Carreteras y suministro eléctrico

Permanecen cortadas la A-1204, entre Farasdués y Luesia, entre los puntos kilométricos 13 y 32; la A-1202, entre Layana y Luesia, entre los puntos kilométricos 74 y 47; la CV-628, entre Malpica de Arba y Biota, entre los puntos kilométricos 0 y 8; la CV-813, entre Asín y Orés, entre los puntos kilométricos 0 y 6; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 2,5 y 16; y la CV-850, entre Malpica de Arba y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 0 y 9.

Endesa mantiene técnicos desplegados en la zona y también se ha movilizado un equipo de Telefónica para la reparación de instalaciones.

POBLACIONES PRÓXIMAS

La evolución del incendio obliga a mantener especial vigilancia sobre Luesia, que continúa evacuada, y sobre los entornos de Biel y Fuencalderas. A lo largo de la mañana se valorará la situación en estas zonas en función de la evolución del fuego.

En Navarra, Petilla de Aragón fue evacuada de forma preventiva, aunque el incendio no llegó a la localidad durante la noche.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Durante la noche, el viento de norte y noroeste fue perdiendo intensidad y aumentó la humedad relativa, que ha recuperado valores de entre el 80 y el 85 por ciento.

A lo largo de la mañana se mantendrá el viento de noroeste, con intensidades bajas, de entre 10 y 15 kilómetros por hora, y alguna racha de hasta 20 kilómetros por hora.

A partir de las 11.00 horas se espera que el viento role a oeste y, desde el mediodía, a oeste-suroeste. Durante la tarde predominará el viento de oeste, con rachas de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

A partir de las 20:00 horas podría rolar de nuevo a oeste-noroeste, con rachas superiores a 30 kilómetros por hora, antes de amainar durante la madrugada.

La humedad relativa descenderá durante el día hasta valores próximos al 20%. La actividad convectiva será previsiblemente mucho menor que ayer, lo que reduce la probabilidad de que se produzcan fenómenos convectivos significativos en la zona.