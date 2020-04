Unas 500 personas usan en Aragón el teléfono gratuito de atención psicológica 876 03 67 78

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas han utilizado el teléfono gratuito de atención psicológica a la ciudadanía y a los profesionales desde su puesta en marcha el pasado 23 de abril, el 876 03 67 78, número habilitado a iniciativa del Colegio Profesional de Psicología de Aragón con motivo de la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus.

Su horario es de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. Un total de 250 psicólogos están al frente de este teléfono, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón y con la colaboración de la Fundación Rey Ardid, que ha dispuesto un call center, donde se reciben las llamadas y se derivan a los profesionales que están atendiéndolo.

La presidenta Colegio Profesional de Psicología de Aragón, Lucía Tomás, ha explicado en declaraciones a Europa Press que los primeros días se recibieron unas 75 llamadas de media, cifra que luego ha bajado a entre 45 y 50 "porque cada vez hay más recursos y se distribuyen la demanda" de las personas que requieren de esta atención.

Según ha narrado, quienes se han puesto en contacto con este teléfono expresan "miedo, angustia y preocupación", para señalar que el confinamiento decretado por el estado de alarma a causa de la pandemia de la enfermedad COVID-19 "nos afecta a todos en mayor o menor medida".

No obstante, "si estamos bien económicamente, nos llevamos bien con quien convivimos y la situación de vivienda es razonable, se puede sobrellevar de mejor forma", frente a otras personas que se encuentran con situaciones "muy difíciles", ha precisado Lucía Tomás.

Asimismo, ha detallado que las llamadas que reciben "reflejan lo que estamos viviendo" y que el confinamiento "empieza a afectar al sueño" y está comenzando a aparecer la "ansiedad nocturna".

MIEDO

La presidenta del Colegio Profesional de Psicología de Aragón ha sintetizado como principales preocupaciones de las personas que se ponen en contacto con este número de teléfono gratuito "el miedo al contagio", tanto personal, como de los familiares, así como a la situación económica.

Según ha detallado, hay muchas personas que trabajan en los hospitales, no solo sanitarios, sino también en la lavandería, la limpieza y el servicio de cocina, que están preocupadas por contagiarse ellas y a sus familias, igual que quienes trabajan en los establecimientos de alimentación. Asimismo, existe miedo por parte de los familiares de quienes viven en residencias de personas mayores, a quienes no pueden ir a visitar para ver cómo se encuentran.

En el caso de las personas que se hallan confinadas en la vivienda, hay quienes están atendiendo a familiares con demencia o parejas que habían iniciado un proceso de separación para quienes la convivencia no es fácil porque "no hay una buena relación".

Por otra parte, se ha referido a aquellos que tienen patologías de salud mental previas, como personas con trastornos de la alimentación, obsesivos compulsivos, personas con depresión o con cuadros de ansiedad, para los que el encierro "empeora los síntomas". Igualmente, hay personas mayores con determinadas patologías que están desorientadas.

INCERTIDUMBRE

Lucía Tomás ha manifestado que también hay mucha "incertidumbre" sobre cuándo va a finalizar el confinamiento y "mucha, mucha preocupación económica". En concreto, ha comentado que hay muchos autónomos agobiados porque las ayudas "no llegan de manera inmediata" y tienen que seguir pagando el alquiler del local, la luz y el agua, pero no cuentan con ingresos.

Ante la prolongación del confinamiento, ha precisado que hay que ser muy disciplinado "para llevarlo lo mejor posible, tener actividad, moverse y estructurar el día para que no pueda contigo", así como "no estar inmerso en ideas catastróficas de forma permanente".

En general, ha animado a mantenerse "conectados con los nuestros, expresar lo que sentimos, no quedarnos agarrados con la preocupación o la angustia", sino "tener un rato en el día donde poder expresar lo que sentimos y saber pedir ayuda" porque en este momento "hay muchos recursos" y es preciso acudir a ellos "si es necesario".

Ha añadido que hay que saber que "no estamos solos y que esto nos afecta a todos en mayor o menor medida". Ha preferido no aportar más consejos porque no es lo mismo tener el sueldo asegurado y seguir trabajando que carecer de ingresos, además de que hay quienes están viviendo "situaciones especialmente duras" por tener que convivir con personas problemáticas o con trastornos mentales.

Tomás ha remarcado que el teléfono gratuito habilitado por la organización que preside es un "apoyo solidario y humanitario", que se ha ofrecido por estar "en tiempos excepcionales".