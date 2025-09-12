Hasta 64 colectivos participan en la I Feria de Igualdad en el parque de las Mujeres de Zaragoza con 23 carpas

Inauguración de la Feria de Igualdad organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de las Mujeres acoge este viernes la primera edición de la Feria de Igualdad organizada por el Ayuntamiento con la presencia de 64 colectivos, asociaciones e instituciones de la ciudad, una jornada repleta de actividades, talleres, cuentacuentos y deporte, abierta a la participación de la ciudadanía y distribuida en 23 carpas.

Esta cita se desarrolla en dos jornadas, este viernes 12 y el sábado día, 13, último día con una visita guiada, en el parque de las Mujeres, junto al centro cívico Estación Norte, donde también se celebra parte de la programación prevista.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, también concejal de Igualdad, ha inaugurado la primera edición de esta feria, organizada con el propósito de visibilizar el trabajo que realizan en el ámbito de la igualdad las asociaciones, los colectivos, las entidades y las instituciones de la ciudad.

"Es el escaparate perfecto para conocer los proyectos e iniciativas que están desarrollando y reflexionar sobre una cuestión que nos interpela a todos, como es avanzar en la igualdad de oportunidades para hacer de Zaragoza una ciudad mejor y más justa", ha manifestado.

La Feria cuenta con un programa de actividades para todas las edades, que incluye talleres creativos, mesas de debate, exposiciones, cuentacuentos, representaciones teatrales, propuestas deportivas y actuaciones musicales. "Todo ello con el propósito de reflexionar sobre el tema de manera dinámica y lúdica", ha incidido. La inauguración ha estado dinamizada por la compañía aragonesa Teatro Indigesto.

23 CARPAS Y 64 COLECTIVOS

El evento se celebra en el Parque de las Mujeres, un espacio nombrado así en el pasado mandato, para rendir homenaje a las mujeres y reconocer su contribución a lo largo de la historia.

Allí se han instalado las 23 carpas y un escenario, que acoge las actividades y talleres. Además, hay un segundo espacio, en la Instalación Deportiva Elemental, conocido popularmente como potrero, y un tercero, en el centro cívico Estación Norte.

Cada una de carpas del parque aborda la igualdad en diferentes ámbitos, desde la salud, la formación, el empleo, la diversidad afectivo-sexual, la interculturalidad, la participación ciudadana, la discapacidad y la prevención de la violencia contra las mujeres, dando una visión amplia y completa de una cuestión que es "transversal a todas las facetas de la vida".

"En cada una de ellas se ofrecerá información detallada de los proyectos y servicios que se están realizando en la ciudad para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres", ha comentado Orós.

En la consecución de este objetivo las instituciones públicas, en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza, "tienen también la responsabilidad de impulsar políticas de igualdad y animar a la reflexión, promoviendo una sociedad que avance en la igualdad real entre todas las personas", ha afirmado Orós.

En su intervención ha destacado la actitud colaboradora y participativa de todas las entidades, colectivos e instituciones en la organización de esta feria, que surge, ha recordado, del trabajo colectivo que durante todo el año se hace en el Consejo de Igualdad donde están representado el tejido social.

PROPUESTAS Y ACTIVIDADES CREATIVAS

Las actividades van dirigidas a toda la ciudadanía, algunas de ellas al público infantil y familiar con cuentacuentos y teatro, otras van encaminadas a visibilizar la presencia de mujeres en el ámbito deportivo y en la ciencia o a acercar los retos de las mujeres con discapacidad.

Con este objetivo, la ilustradora Sara Jotabé y la asociación Amanixer presentarán el proyecto 'Mujer y discapacidad. Cómic', que a través de viñetas y tiras de cómic tratadas con humor presenta historias reales y la vida cotidiana de las mujeres con discapacidad.

Habrá también un taller sobre 'Canciones que nos persiguen y delatan', una selección para analizar los estereotipos sexistas que se transmiten en las letras de muchas de ellas, un concierto de música por la igualdad, un taller abierto a la estampación creativo llamado 'sella-musas', un taller de equipaje emocional a cargo de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) o la actividad cardiosaludable 'Nos cuidamos', entre otras muchas propuestas.

El horario es de 09.30 a 18.30 horas el viernes. La feria se completará con los 'Paseos en femenino', una visita guiada que se celebrará el sábado por los barrios del Arrabal, La Jota y Jesús.