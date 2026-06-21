El 66% de los zaragozanos tiene un parque a menos de 300 metros de distancia de su domicilio

Parque de Pignatelli de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los análisis desarrollados por la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica Universidad de Zaragoza y la Oficina de Infraestructura Verde del Ayuntamiento sitúan en el 66% la población con acceso a un parque en menos de 300 metros de su domicilio. La distancia media entre la población y un parque, jardín o espacio natural es de 148 metros, según los estudios realizados a escala de portal y edificio.

Zaragoza cuenta con más de 11 millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas, 171.138 árboles y una infraestructura verde concebida como una red continua que conecta barrios, espacios naturales y zonas de estancia.

El acceso de la ciudadanía a los espacios verdes constituye uno de los principales indicadores de calidad urbana, salud pública y adaptación al cambio climático. Los estudios desarrollados conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza permiten disponer hoy de una radiografía detallada de la accesibilidad de la población a la infraestructura verde de la ciudad, basada en metodologías de análisis territorial que se vienen aplicando y perfeccionando desde hace más de dos décadas.

Según estos trabajos, realizados a escala de portal y edificio, el 66% de las personas empadronadas en Zaragoza dispone de un parque a menos de 300 metros de su domicilio y la distancia media hasta un parque, jardín o espacio natural es de 148 metros. Estos resultados reflejan una accesibilidad significativamente superior a la que ofrecen algunos estudios comparativos recientes elaborados a escala estatal, cuyos criterios se centran exclusivamente en parques de más de una hectárea y utilizan unidades territoriales más amplias para el cálculo de distancias.

El análisis realizado por la Cátedra de Unizar y el Ayuntamiento coincide en el tiempo con el informe de Amigas de la Tierra y el GIAU+S, en el que se destacan los grandes espacios verdes con los que cuenta Zaragoza y la mejora que supuso el desarrollo de la Expo 2008, pero apunta que el 63% de los zaragozanos vive a más de 300 metros de una zona verde de calidad de al menos una hectárea y que varios barrios, los de menor renta, carecen de espacios verdes accesibles a poca distancia.

Los especialistas que colaboran en estos análisis consideran que este tipo de estudios comparativos resultan útiles para abrir el debate sobre el derecho a la naturaleza en las ciudades, pero advierten de que no siempre reflejan con precisión la realidad de modelos urbanos complejos como el de Zaragoza. La infraestructura verde zaragozana no se limita a los grandes parques, sino que integra jardines, plazas, calles arboladas, corredores verdes, riberas, espacios naturales y zonas de estancia que funcionan como una red conectada y complementaria.

Este enfoque permite valorar no solo la proximidad física a un gran parque, sino también la existencia de espacios verdes y de relación que contribuyen al confort climático, la biodiversidad, la movilidad peatonal y la calidad de vida cotidiana de los barrios.

Los datos disponibles muestran además importantes diferencias entre distritos, derivadas de la propia evolución histórica de la ciudad. Distritos consolidados como Universidad, El Rabal, Las Fuentes, San José, Oliver-Valdefierro o Santa Isabel presentan recorridos medios especialmente reducidos para acceder a un parque. En el caso de Universidad, la distancia media se sitúa en 172 metros; en Miralbueno, 186 metros; y en Las Fuentes, 190 metros. También destacan Casco Histórico, San José, Oliver-Valdefierro o Santa Isabel por registrar valores inferiores o próximos a los 200 metros.

Por el contrario, los nuevos desarrollos urbanos presentan mayores distancias medias hasta los parques, aunque cuentan con una importante presencia de calles arboladas, espacios ajardinados y zonas de relación que forman parte igualmente de la infraestructura verde urbana. El Distrito Sur registra una distancia media de 518 metros hasta un parque, mientras que en el distrito Centro la media alcanza los 295 metros.

Los análisis realizados por la Universidad de Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento ponen de manifiesto asimismo que la accesibilidad a la infraestructura verde ha mejorado de forma continuada durante las últimas décadas gracias a la ampliación de parques y jardines, la creación de corredores verdes, la renaturalización de espacios urbanos y el desarrollo de nuevas conexiones ecológicas dentro de la ciudad.

Actualmente Zaragoza dispone de más de 11 millones de metros cuadrados de zonas verdes urbanas, de los que 8,68 millones corresponden a parques y jardines. A ello se suman otros 33,5 millones de metros cuadrados de espacios naturales gestionados en montes y riberas. La ciudad cuenta además con 171.138 árboles distribuidos entre zonas verdes y viario urbano, lo que supone una ratio de 24,4 árboles por cada cien habitantes.

MÁS ZONAS VERDES, NUEVO CONTRATO MÁS AMPLIO

El interés municipal por mejorar y perfeccionar el mantenimiento de la Infraestructura Verde de Zaragoza se demuestra en los pliegos del que será nuevo contrato de mantenimiento del Sector 1, dividido en dos lotes, y que está ya en proceso de licitación. Supone una actualización integral del servicio para adaptarlo al importante crecimiento que ha experimentado el patrimonio verde municipal en los últimos años y al que seguirá registrándose en el futuro inmediato.

Su ámbito de actuación específico abarca cerca de 7,7 millones de metros cuadrados de parques y jardines, más de 148.000 árboles, 100 parques urbanos equipados, 526 áreas infantiles y deportivas, así como unas 900 fuentes ornamentales y de agua potable.

Una de las principales novedades es la incorporación de casi 80 nuevas hectáreas de zonas verdes (797.158 metros cuadrados) y de más de 10.400 árboles al mantenimiento municipal, fruto de la creación y urbanización de nuevos espacios en distintos barrios de la ciudad.

Entre los ámbitos que pasan a integrarse en el servicio destacan el Parque del Portillo, los nuevos parques de Arcosur (sectores 89-3 y 89-4), los corredores verdes del río Huerva, el Polígono Malpica, el Cementerio de Torrero, los Campos del Canal, la reforma de la avenida de Navarra, las avenidas de acceso a Puerto Venecia y diversos espacios verdes de Santa Isabel, Valdefierro, Vadorrey y Parque Venecia.

Además de asumir más superficie y arbolado, el nuevo contrato reforzará las prestaciones de conservación, con un incremento de las plantaciones de reposición, más actuaciones de sanidad vegetal, sistemas avanzados de digitalización y una gestión orientada a la sostenibilidad, la biodiversidad y el uso eficiente del agua.

UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL

La infraestructura verde constituye hoy uno de los principales servicios públicos urbanos. Además de sus funciones ambientales, desempeña un papel esencial en la reducción de las islas de calor, la mejora de la calidad del aire, la protección de la biodiversidad y la creación de espacios de convivencia y bienestar para la ciudadanía.

Con el objetivo de seguir mejorando el conocimiento de esta realidad, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza trabajan actualmente en nuevos sistemas de análisis basados en la denominada regla 3-30-300, que incorpora variables como la cobertura arbórea, la distancia a los espacios verdes, la edad de la población, la vulnerabilidad social o la exposición al calor urbano. Este trabajo permitirá disponer de herramientas aún más precisas para orientar las futuras actuaciones.

Los responsables técnicos de estos análisis explican que existen barrios donde es necesario seguir reforzando la presencia de naturaleza urbana. No obstante, los datos disponibles muestran una evolución positiva y consolidan un modelo de ciudad en el que la infraestructura verde se entiende como una red continua, multifuncional y cada vez más próxima a la ciudadanía.