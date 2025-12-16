Soro (CHA) deja la política y el partido abre un proceso de primarias que decidirá en el comité del domingo

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha decidido dejar la política tras la convocatoria de las elecciones autonómicas del 8 de febrero. El Comité Nazional de CHA se reunirá el domingo para decidir el calendario de las elecciones primarias en las que se elija al candidato a estos comicios.

Fuentes de CHA han confirmado a Europa Press esta decisión que les ha transmitido José Luis Soro de no continuar en la política y dedicarse a otras actividades, que podrían estar relacionadas con su profesión vinculada al ámbito jurídico.

La convocatoria del Comité Nazional estaba prevista, al igual que la convocatoria de elecciones primarias puesto que así consta en los estatutos del partido y este proceso interno se tenía que convocar con independencia de la decisión de Soro.

El domingo se aprobará el reglamento y el calendario de primarias, la fecha en la que será la votación para elegir el candidato de CHA a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón. A partir de ahí, se abrirá un plazo para que los militantes interesados se presenten y el día elegido se votará.

El plazo de las primarias será corto y aunque todavía no está aprobado se está empezando a preparar dada la premura de la convocatoria electoral.

Fuentes de CHA han recordado que en otras campañas electoral el proceso de primarias se prolonga durante varios meses, pero en este caso "se va a concentrar", aunque han asegurado que "da tiempo de sobra".

Hasta la fecha "no hay nadie que se postule" han asegurado las citadas fuentes de CHA al tiempo que han reconocido que el nombre del actual diputado de CHA en la coalición de Sumar en el Congreso de los Diputados, Jorge Puyo, "suena y se especial con su nombre" en los medios de comunicación.

No obstante, el propio Pueyo "de momento, no ha dicho nada" y tampoco tendría que pronunciarse en el comité nazional del domingo, puesto que ese día se establecerá la convocatoria de primarias y dentro del plazo tendrá el tiempo suficiente para presentarse "como cualquier otro", han subrayado las citadas fuentes.

"Por ahora, todos los militantes están siendo muy respetuosos con el proceso y de momento nadie se ha postulado hasta que no se convoque", han zanjado las citas fuentes.

TRAYECTORIA

José Luis Soro nació el 17 de diciembre de 1966 en Zaragoza. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, es abogado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y ha sido asesor jurídico del Grupo Parlamentario CHA en las legislaturas VI y VII.

Desde febrero de 2012, es presidente de Chunta Aragonesista, hasta que le releva Joaquín Palacín en febrero de 2020. En la legislatura 2015-2019 fue consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, del Gobierno de Aragón bajo la presidencia de Javier Lambán, cargo que volvió a repetir en el cuatripartito --PSOE-CHA-Podemos-PAR-- de la pasada legislatura, también con el presidente Lambán.

José Luis Soro preside la Fundación Aragonesista 29 de junio y es patrono de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y desarrollo del aragonesismo y de la Fundación Giménez Abad de Estudios parlamentarios y del Estado autonómico.

Es autor de diferentes artículos sobre Derecho Foral Aragonés, la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, los derechos históricos y los Decretos de Nueva Planta, y coautor, con José Ignacio López Susín, del libro "Estatuto jurídico de las lenguas propias de Aragón: la Ley 10/2009, de 22 de diciembre".