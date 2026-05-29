El 97,46% de las familias aragonesas logra plaza en el centro elegido en primera opción en el proceso de escolarización

Este año solo fueron a sorteo 23 centros, de los cuales 14 corresponden a la red concertada y 9 a la pública. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El 97,46% de las familias aragonesas obtiene plaza en el centro elegido en primera opción en el proceso de escolarización El director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, destaca los "excelentes resultados" de la admisión, al baremar menos centros que nunca y reforzarse la red pública con nuevas aulas.

Este año solo fueron a sorteo 23 centros, de los cuales 14 corresponden a la red concertada y 9 a la pública. FABIÁN SIMÓN El proceso de escolarización para el próximo curso en Aragón ha vuelto a cerrarse con un altísimo grado de satisfacción entre las familias.

El 97,46% del alumnado de primero de infantil ha obtenido plaza en el centro solicitado como primera opción, un porcentaje que se eleva por encima del 99% si se tiene en cuenta la primera alternativa seleccionada. Estas cifras superan a las de años anteriores.

Son resultado además, según ha destacado el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, del acierto en los cambios introducidos en el procedimiento por el Ejecutivo autonómico, que para el curso 24/25 introdujo el espacio único de escolarización, eliminando las antiguas zonas que tantas distorsiones provocaban, y que para el 25/26 equiparó el domicilio laboral con el familiar a la hora de evaluar la proximidad.

Pese a aumentar la capacidad de elección de las familias --hasta por 10 en muchos casos gracias al nuevo sistema--, Mallada ha destacado también que ha vuelto a reducirse el número de centros en los que ha sido necesario recurrir al sorteo para adjudicar plazas. Han sido 23 colegios, frente a los 25 del curso anterior, cuando esta cifra cayó ya a mínimos históricos. De ellos, 14 corresponden a la red concertada y 9 a la pública.

En aras a garantizar la libertad de elección de las familias, el Departamento salió con una amplia oferta de grupos, 8 más en primero de infantil, pese a la caída prevista de alumnado, con 316 alumnos menos en Aragón, según las cifras del padrón.

Durante el proceso se reforzó la red con la apertura de cinco nuevas aulas, todas ellas públicas.Así, se incorporaron nuevos grupos en el CEIP Augusta Bílbilis (Calatayud), CEIP Rector Mamés Esperabés (Ejea de los Caballeros), CEIP Hermanos Argensola (Montañana, Zaragoza), CEIP Marie Curie (Zaragoza) y CEIP Odón de Buen (Zuera).

Asimismo, hay que recordar además que Educación ha continuado incrementando la oferta educativa de cara al próximo curso con 16 nuevas aulas TEA, 12 de Educación Especial y 4 de escolarización anticipada, en la línea de años anteriores.

Mallada ha subrayado que estos "excelentes resultados son fruto de la planificación anticipada, el análisis de la evolución demográfica y la coordinación con los centros educativos, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, equitativo y satisfactorio para las familias".