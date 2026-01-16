Abascal (Vox) afirma que los jóvenes son "las principales víctimas de las políticas del bipartidismo"

AÍNSA (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes en localidad altoaragonesa de Aínsa que "los jóvenes son las principales víctimas de las políticas del bipartidismo".

Ha aludido así, en declaraciones a los medios de comunicación, a las políticas de "salarios bajos y vivienda", haciendo notar que "los jóvenes no pueden comprar los muebles de la casa ni acceder a una vivienda" y "están encontrando en las escuelas el adoctrinamiento ideológico y viviendo los problemas derivados de la inmigración ilegal". Ha apuntado que los jóvenes de entre 18 y 20 años que residen en Cataluña "eligen a Vox como primer partido".

Santiago Abascal ha comentado que unos 6.000 jóvenes aragoneses dejan Aragón cada año "por la falta de oportunidades en sus barrios" mientras "los políticos no dan respuesta", emplazando a "cambiar el rumbo".

"La estafa bipartidista condena a la ruina y la inseguridad", ha continuado Abascal, afirmando que "la foto más nítida" se verá el lunes próximo en "el búnker de La Moncloa", cuando se reúnan el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Algunos seguirán hablando de problemas lejanos y nosotros seguimos recorriendo Aragón y hablando de los problemas reales", ha aseverado.

Ha criticado las cargas fiscales a la vivienda y las políticas verdes del "fanatismo climático", también el acuerdo UE-Mercosur, que "es una ruina".

Abascal ha rechazado la política migratoria de Pedro Sánchez, asegurando que "como no le gusta el pueblo español lo que quiere es sustituirlo, que vengan otros a los que rápidamente regularizan" para incorporarlos al censo electoral "y que voten a Pedro Sánchez" mientras "el bipartidismo permite que cada vez más españoles tengan que abandonar las regiones donde viven sus padres y abuelos" porque "ven que no van a poder formar sus familias y que tienen que irse lejos".

"Esa tendría que ser nuestra principal preocupación, no resolver los problemas de África", ha continuado Abascal, afirmando que "los sueltan por las calles a vagar y no resolver nada" ya que "no vienen a pagar las pensiones, en muchos casos vienen a recibir la ayuda social", una forma de "colonialismo".

También ha dicho que "uno enciende TVE y no escucha hablar de los problemas de la gente, de repente ve que quieren acabar con Julio Iglesias y que han hecho lo mismo con Adolfo Suárez para que no se hable del hermano y de la mujer de Sánchez, que lleva meses sin entregar el pasaporte", una "impunidad" que "únicamente se permite la mafia que nos gobierna" porque "la presidencia del Gobierno está secuestrada por una mafia de la corrupción".

Por otra parte, ha tildado de "incomprensible" el modo de hablar de algunos políticos, en alusión a "las palabrejas carentes de significado", como "gestionar", lo que ha opuesto a las "respuestas" de Vox a problemas como el acceso a la vivienda.

En relación a las armas encontradas, tiempo atrás, en la sede de Ferraz, del PSOE federal, según Koldo García, ha considerado que es "un poco increíble" y que "lo que tenían que hacer es llevarlas a la Guardia Civil para que fueran destruidas". "Sorprende que haya armas en la sede del PSOE, pero el PSOE, a lo largo de la Historia, ha tenido cierta afición a las armas y los golpes de Estado, pero no serán de aquella época".