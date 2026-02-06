Abascal (Vox) afirma que Sánchez "está promoviendo la invasión migratoria"

1049583.1.260.149.20260206145319 El presidente de Vox, Santiago Abascal. - VOX.

HUESCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de Huesca, que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está promoviendo la invasión migratoria".

Abascal ha mencionado el motín ocurrido este jueves en el centro de reforma de Juslibol (Zaragoza), con varios policías nacionales heridos, afirmando: "Este es el motivo por el que nos fuimos de los gobiernos", añadiendo que "las políticas de invasión migratoria de Pedro Sánchez fueron respaldadas por Feijóo, que dio la orden a Azcón de romper los acuerdos con Vox y sumarse al reparto de la inmigración ilegal".

"Hoy estamos hablando de ocho policías nacionales heridos, es decir de ocho servidores públicos preparados con medios materiales, quizá menos de los que tienen que tener, con menos medios jurídicos de los que tienen que tener también para defenderse y para defendernos, pero yo lo que me pregunto es esos agresores que están en centros de menas y que supuestamente son menores ¿cómo son capaces de actuar ante ancianos desvalidos o ante niñas?".

"Nosotros decidimos abandonar los Gobiernos exactamente por eso y el tiempo, desgraciadamente, nos está dando la razón en un contexto en el que padecemos a un presidente del Gobierno absolutamente desprestigiado en España y despreciado por su propio pueblo, a la vista está que no puede caminar por ninguna calle de España y que intenta buscar el cariño y la caricia de los mil millonarios".

El líder de Vox se ha quedado "ojiplático" ante el voto en contra del PP, en la Asamblea de Madrid, a una propuesta de Vox para conocer el origen de los delincuentes: "No sé cómo la señora Ayuso puede explicar a sus votantes que no quiere conocer el origen de los delincuentes en España". Ha lamentado que el PP "haya comprado" el mensaje de la izquierda según el cual conocer el origen de los delincuentes lleva a la xenofobia y al racismo y ha opinado que "siempre hay que conocer el origen de los delitos, la trazabilidad, y dónde hay una mayor prevalencia".

El presidente de Vox ha asegurado que Sánchez "nos habla de la economía española diciéndonos que va como un cohete cuando los asalariados y los autónomos tienen dificultades para llegar a fin de mes, los jóvenes tienen imposibilidad de acceder a una vivienda", a lo que se suma la "destrucción de las afiliaciones a la Seguridad Social", el "colapso" de la sanidad y la "degradación" de los servicios públicos.

"Un país en el que se han multiplicado las violaciones desde que Pedro Sánchez llegó al poder y en el que leemos noticias que nos parecían inconcebibles hace poco tiempo, por ejemplo la de la niña a la que se le ha practicado una mutilación genital, una niña de cinco años, en España por parte de personas que no deberían haber entrado en nuestro país, que no pueden convivir con nosotros, que no respetan nuestra cultura, que no respetan a las mujeres, que no están dispuestas a respetar nuestras leyes y que pretenden que nos adaptemos a ellos".

De esta forma, "la corrupción socialista mata y la invasión migratoria promovida por Pedro Sánchez a bombo y platillo en todo el mundo no sólo nos arruina, sino que también mata y trae crímenes, y en ese contexto tenemos a un Partido Popular más empeñado en atacar a Vox a través de sus terminales mediáticas con cosas que son ridículas y que no importan absolutamente a nadie, menos aún a los ciudadanos que tienen que llegar a final de mes".

Ha considerado que el PSOE "está dispuesto a todo y tiene los peores modelos", añadiendo que Pedro Sánchez "se quiere convertir en una figura internacional patética" y "lo que puede lograr es ser el sustituto de Maduro porque sus políticas indican una intención tiránica similar a la que se ha conocido en otros lugares", tras lo que ha aseverado que Pedro Sánchez está en "quitar las libertades".

Santiago Abascal ha aludido a la visita, este viernes, del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela y ha confiado en que "tenga que rendir cuentas ante la justicia española y, ojalá, muy pronto ante la justicia venezolana por su colaboración permanente con el régimen de Maduro".

PP-PSOE

"Tenemos a un partido popular que nos dice que hay que respetar a la presidencia del gobierno y que llama mafia al presidente del gobierno, pero después está dispuesto a reunirse con él", ha continuado Abascal, añadiendo que "en cuanto a Pedro Sánchez le falta algo el oxígeno y toca el silbato allí está el señor Feijóo dispuesto a reunirse con él".

Los líderes regionales del PP "ante las peores catástrofes lo que han hecho es ponerse en primer lugar en la foto con Pedro Sánchez y agradecer cualquier llamadita, cualquier palmada en la espalda y lo hemos visto en Valencia y Andalucía".

Ha defendido las "mayorías alternativas" al acuerdo entre populares y socialistas en la UE, lamentando que el PP "o no quiere o no puede hacer eso, o está muy dividido; ya no sé si es esquizofrenia o si es estrategia política, pero es bastante lamentable desde el punto de vista de los ciudadanos".

VANNACCI

Abascal ha dejado claro que su alianza con la presidenta italiana, Giorgia Meloni y con Matteo Salvini "es sólida", señalando que "los Patriotas -de la UE-- se entienden poque defienden sus propios intereses y, a veces, los intereses que defienden en una nación son contradictorios y nosotros comprendemos a quien quiere defender a su propio pueblo".

Sobre la decisión del eurodiputado italiano Roberto Vannacci de abandonar la Liga de Salvini y fundar su propio partido, Abascal ha opinado que "cuando uno obtiene un escaño en representación de un partido se debe a unos electores, que le votaron porque iba con esas siglas", de manera que "debería renunciar al escaño".



