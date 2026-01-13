Abascal (Vox) cree que "es una contradicción insoportable" para Feijóo la próxima reunión en La Moncloa sobre Ucrania

1042167.1.260.149.20260113145157 El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estado este martes en Calamocha. - VOX

CALAMOCHA (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que "es una contradicción insorportable" para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este haya convocado manifestaciones --en 2025-- contra "la mafia" de Pedro Sánchez y que el lunes de la semana próxima se reúna con el presidente del Gobierno de España en La Moncloa para hablar sobre Ucrania y la política de Defensa.

"¿Qué más tiene que ocurrir para que Feijóo rompa todos los puentes con el PSOE?", ha cuestionado, exigiendo al líder del PP que deje "el teatro de hacer como que discute con el PSOE y que rompa los pactos en Bruselas".

"No creo que ni sus votantes, ni sus militantes, casi diría incluso que los políticos del Partido Popular, estén de acuerdo con que el señor Feijóo vaya al Palacio de La Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez en estas circunstancias. Debe ser una orden de Bruselas, debe ser una orden de sus jefes de mando". Abascal ha hecho estas declaraciones este martes en la localidad turolense de Calamocha.

"Si el señor Feijo piensa que el Gobierno es una mafia, ¿qué hace el lunes legitimando al capo de la mafia? Esa es la pregunta que muchos españoles quieren ver respondida. Nosotros no tenemos respuestas porque no lo entendemos".

Durante su visita a la provincia de Teruel, Santiago Abascal ha asegurado que "Sánchez es una amenaza para España" y que "se ha convertido en una amenaza para la seguridad, muy especialmente de las mujeres, en una amenaza para la sanidad, por el colapso que trae la invasión migratoria, y para la prosperidad por la traición al campo y a la industria con las políticas del fanatismo verde y de atraco fiscal que están destruyendo a las clases medias y a los autónomos".

A la vez, "el problema de no poder derrotar a esa amenaza se llama Alberto Núñez Feijóo y PP, que constantemente hacen méritos para legitimar a la mafia de Pedro Sánchez", ha continuado Abascal, tildando de "incomprensible" que Feijóo se reúna con Sánchez: "No entendemos qué más tiene que pasar, con todo lo que ha ocurrido desde 2018 con este Gobierno, para que Feijóo rompa todos los contactos con el Gobierno".

Para el líder de Vox, Feijóo irá a La Moncloa "a pactarlo todo"; ahora quiere pactar la política internacional y de Defensa como pactó hace muy poco Mercosur en Bruselas a las órdenes de Von der Leyen. Ha añadido que PP y PSOE también pactan imponer a los niños -en las escuelas-- el menú halal en Ceuta, subir el número de diputados en Castilla-La Mancha, el Pacto Verde o un pacto energético en vez de intentar sentarle en el banquillo por las responsabilidades que el Gobierno tiene en el apagón.

"En Aragón ocurre lo mismo", ha continuado Abascal, afirmando que el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, está negociando con el Ejecutivo central "el reparto de la inseguridad y la ruina para traer a 200 MENA más a Aragón", señalando que el pacto entre Feijóo y Sánchez, "ambos a las órdenes de Von der Leyen" fue el motivo de la salida de Vox del Gobierno de Aragón.

Vox representa a quienes tienen "una preocupación general" y por eso va a encontrar "todos los ataques del bipartidismo", ha manifestado Abascal, advirtiendo de que "ni la violencia de unos ni la guerra sucia de otros nos van a hacer retroceder".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Santiago Abascal ha hablado sobre la financiación autonómica, asegurando que "el problema de España tiene que ver con el modelo autonómico", un problema "creado" por PP y PSOE: "Que se peleen entre ellos y que lo resuelvan porque ellos lo han creado". Ha propuesto que el Estado recupere competencias en asuntos esenciales, como sanidad, educación y justicia.

"Más que la financiación autonómica, hay que pensar en qué se hace para dejar de atracar fiscalmente a la gente y para no gastarse el dinero de la gente en porquerías o gastárselo en financiar sindicatos patronales o partidos políticos o en cuestiones ideológicas financiando todo tipo de organizaciones no gubernamentales".

"Hay que pensar en los trabajadores y en las familias y no se está haciendo, y por eso nos negamos a entrar al debate de la financiación autonómica, que es un problema creado por el Partido Popular y por el Partido Socialista".

REBAJAS FISCALES

Sobre la bonificación del 100% del IRPF de los propitarios de viviendas que mantengan el precio del alquiler este año, ha dicho que "la medida es que Sánchez se ha puesto un chaleco amarillo junto a Bolaños" y que "todas las medidas del Gobierno han ido contra la vivienda, para empezar promoviendo la invasión migratoria" cuando "las viviendas siguen siendo las mismas, igual que las plazas hospitalarias son las mismas: No se puede seguir abriendo las puertas a que venga más gente cuando no tenemos manera de atenderlos y cuando no hay para todos".

Además, Abascal ha propuesto la liberalización del suelo excepto en espacios protegidos y también impulsar la vivienda pública, manifestando su "desconfianza" hacia el Gobierno, "principal responsable junto al PP, que también ha dejado que esto fuera ocurriendo". "El chaleco que se lo meta donde le quepa y que convoque elecciones", ha exigido a Pedro Sánchez.

Ha dicho que "no se comprende" cómo el PP está aplicando medidas "que perjudican al campo", en alusión a Mercosur y el Pacto Verde, anunciando el voto en contra de Vox en el Parlamento Europeo.