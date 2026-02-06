Abascal (Vox) dice al PP que "o está con la invasión migratoria de Sánchez o con los intereses del pueblo español"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en su visita a Huesca. - VOX.

HUESCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este viernes al PP que aclare si está con "la invasión migratoria de Pedro Sánchez y de Bruselas" o "con los intereses del pueblo español".

En declaraciones a los medios de comunicación en Huesca, con motivo de las elecciones autonómicas del 8 de febrero, se ha dirigido al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para plantear que "o está en el Pacto Verde y en el pacto del fanatismo climático o está con los agricultores y los ganaderos españoles, o está con la juventud aragonesa o está con la juventud norteafricana".

Ha hecho hincapié en que "no se puede estar en misa y repicando, no se puede decir una cosa en función del territorio, no se puede decir que se está con el plan hidrológico nacional en Murcia y luego en Aragón callar estos asuntos".

Ha exigido a Feijóo "que decida de una vez por todas dónde está para saber si tenemos alguna posibilidad de pacto y una posibilidad de entendernos o si ellos van a tener que tomar la decisión de entenderse con el PSOE, con el que parece que al final comparten todas las políticas estructurales y las políticas principales que están haciendo tanto daño a la ciudadanía española".

En otro orden de cosas, Abascal ha asegurado que Vox puede destapar "la estafa de todos", señalando que Teruel Existe apoyó la investidura de Pedro Sánchez "y aparentemente obtuvo beneficios para Teruel", pero "esos beneficios no se han concretado", mencionando el caso de las ayudas al funcionamiento empresarial, que "no se han aplicado", añadiendo que ahora "lo que busca es algún tipo de acuerdo con el PP en Aragón pero no van a tener mayoría porque va a haber un gran respaldo a Vox".

También ha expresado que "algunos utilizan la política para sus intereses personales, pero después no defienden de ninguna manera a las propias provincias, regiones o al pueblo que dicen representar". Respecto al PP ha afeado que "cambia de discurso en función del territorio".

Santiago Abascal ha confiado en que Vox será "decisivo e imprescindible en el futuro Gobierno de Aragón", ha indicado que el PP ha caído en el "histerismo" convocando unas elecciones en Aragón "para que Vox deje de existir y deje de ser decisivo", pronosticando que "si no querían Vox van a tener el doble de Vox, probablemente" y por eso el PP se dedica ahora a "la guerra sucia".

Abascal no ha tenido contacto con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante la campaña electoral y ha expresado que "conocerse desde hace mucho tiempo no tiene ninguna importancia en política porque eso no significa que nos vayamos a poner de acuerdo".

Ha reiterado su apuesta por la interconexión de cuencas hidrográfica y ha criticado que Feijóo "dice una cosa distinta en Murcia y otra en Aragón".

También ha dicho que Alejandro Nolasco "es el mejor candidato para presidir Aragón porque está al frente de la candidatura de Vox y porque en Vox todos decimos lo mismo", añadiendo que "es una buena persona, un hombre cabal y preparado".

EXTREMADURA

Por último, ha comentado que la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, "debe estar muy contenta con la llamada de Pedro Sánchez" y le ha recomendado que busque un pacto con el PSOE, aunque "la responsabilidad es de Feijóo, que tiene que tomar claramente ya una decisión: O está en combatir a la mafia que en estos momentos ocupa el Gobierno o está en intentar buscar un acuerdo" con Vox.



