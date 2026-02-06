Abascal (Vox) dice que Sánchez "ocupa con 'k' la presidencia del Gobierno con trampas, mentiras y traiciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el acto de fin de campaña de Vox, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Los comicios se celebran el próximo domingo 8 de febrero. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ocupa con 'k' la presidencia del Gobierno con trampas, mentiras y traiciones y, sin ninguna duda, va a pasar al listado de traidores de la Historia de España", añadiendo que "juega a ser un actor en la escena internacional, será para sustituir a Maduro, poco más, y espero que siga la misma trayectoria". Ha protagonizado el mítin de final de la campaña electoral de Aragón este viernes en la plaza del Pilar de Zaragoza.

Santiago Abascal ha dicho que los aragoneses tienen los mismos problemas que el resto de los españoles: "Los autónomos, el llegar a fin de mes; las familias, los jóvenes que tienen que dejar el mundo rural, el enfado con un Gobierno corrupto, la inseguridad en las calles", también "las ayudas sociales que llegan a los extranjeros", proclamando: "Formamos parte de una patria común y tenemos los mismos valores y, por desgracia, los mismos problemas porque padecemos un Gobierno criminal".

Ha recordado los disturbios protagonizados por 'Los 6 de Zaragoza' en un mitin de Vox en Zaragoza en 2019 y también el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA en 1987 contra un autobús militar en la plaza de San Juan de los Panetes, criticando que ahora el Gobierno de España de Pedro Sánchez quiera retirar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la UE. "Pedro, eres un auténtico traidor a tu pueblo, no te lo vamos a perdonar".

Ha dicho que Pedro Sánchez no puede pisar las calles de España y por eso se pasea por los foros internacionales "haciendo el ridículo más espantoso". "Has abandonado a tu propio pueblo".

Abascal ha aludido al motín ocurrido en el centro de reforma de Juslibol (Zaragoza) este jueves, con ocho policías nacionales heridos, señalando que la presencia de menores migrantes no acompañados "es exactamente la razón" por la que Vox abandonó en 2024 el Gobierno de Aragón: "No queríamos contribuir al reparto de la ruina y de la inseguridad por toda España".

Además, "no pudimos soportar que el señor Feijóo, colaborando con las políticas de invasión de Sánchez, le diera la orden al señor Azcón de que rompiera los compromisos con Vox y de que nos mintiera", ha continuado el líder de Vox.

"¿Qué tipo de gente estamos trayendo que son capaces de agredir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a hombres preparados y armados?", se ha preguntado, indicando que los policías "no tienen los medios materiales y jurídicos para poder defenderse y defendernos porque lo impiden los políticos con las leyes que oprimen a los policías y dejan indefenso al pueblo y con los convenios internacionales que firman, que acaban protegiendo solo los derechos humanos de los delincuentes pero nunca los de las víctimas".

"Esos tipos que agreden a la policía, ¿qué serán capaces de hacer si se les suelta a ancianos indefensos o a niñas?", ha continuado Santiago Abascal, aseverando que el Ejecutivo central "ha provocado la multiplicación de las violaciones en las calles, de la criminalidad" y "quiere comprar a los pensionistas con 10 o 15 euros de aumento de la pensión, pero les impide ser atendidos en los hospitales, que están colapsados por la inmigración masiva, que impide su tranquilidad en los parques de nuestra ciudad".

El presidente de Vox ha reiterado que Pedro Sánchez es "un lacayo de Soros y de los mil millonarios y solo busca la caricia de los poderosos, de Soros y Bill Gates, que lo traen de paseo a España para que también se dedique a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, hasta qué es lo que tenemos que comer", en alusión a la carne sintética, que ha prometido prohibir.

Ha criticado que Sánchez haya dicho que la economía española va "como un cohete", cuando "las familias no llegan a final de mes, cuando los chavales no pueden ni soñar con tener un trabajo digno que les permita pagar una vivienda, cuando están colapsados los hospitales, cuando las infraestructuras no funcionan en España, hasta el punto de la muerte de 47 compatriotas en unas infraestructuras rotas por la corrupción del PSOE, cuando vemos que la energía en España sobraría, si no fuera por el fanatismo climático, si no volasen las centrales térmicas, si no cerrasen las nucleares, y cuando en nuestro país suceden crímenes terribles, que eran absolutamente imposibles en nuestra geografía".

Abascal ha mencionado el caso de la ablación a una niña de cinco años en Cataluña y ha pedido la expulsión de España de quienes vienen "a cometer delitos y a pretender que nos adaptemos a su manera de vivir", también de quienes "viven de las ayudas sociales que no llegan a los españoles".

Santiago Abascal se ha quejado de que el Gobierno de Sánchez quiere censurar las redes sociales "con la excusa de proteger a los menores", aseverando: "A los menores les protegemos los padres y decidimos si acceden a las redes o no", también en las escuelas frente a "ese profesorado pornógrafo que lleva la ideología de género" a las aulas.

"Yo quiero condenar un Gobierno criminal, corrupto, que ha puesto a las mujeres en riesgo, que ha arrebatado el futuro a los jóvenes, se ha aliado con el terrorismo, con el separatismo, que ha metido a los comunistas en el Gobierno para robarnos la libertad, para atacar la propiedad privada, para dar derechos a los ocupas; un Gobierno sin ningún escrúpulo, capaz de mentir, de robar y de cualquier cosa, hasta de intentar manipular unas elecciones" porque está presidido por "un tipo que pagó su propia carrera electoral interna dentro del PSOE con el dinero de las saunas". ¿Quién protegía a los menores que estaban en las saunas de la familia del presidente del gobierno? ¿A esos quién los protegía?"

Abascal ha negado la "pinza" PSOE-Vox y ha criticado que el PP "utiliza a sus medios subvencionados para atacar a Vox" con "la guerra sucia", haciendo hincapié en que cuando Sánchez "toca el silbato" aparece el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para reunirse en el palacio de La Moncloa.

Ha manifestado al respecto: "A la presidencia del Gobierno se le respeta cuando el presidente del Gobierno respeta a España y si el presidente del Gobierno no respeta a España, nosotros no respetamos al presidente del Gobierno", sino que "le combatimos, le negamos cualquier tipo de reunión, le denunciamos ante los tribunales e intentamos sentarle en el banquillo para que pague por sus traiciones y sus corrupciones".

De Vox ha dicho que es una formación política que "no ha venido ni a mentir ni a estafar a los españoles, que viene a hacer lo que dice en campaña electoral y a impulsarlo desde los Gobiernos", una "alternativa" que "no va a traicionar" a su electorado, añadiendo que Azcón y la candidata socialista, Pilar Alegría, son "la causa de todos los males" que padecen los aragoneses.

"La señora Guardiola, que cree que tenemos la obligación de darle los votos, después de todo lo que ha dicho de todos nosotros, recibe la llamada de Sánchez porque ha habido una borrasca y pone un tweet. ¿Cómo agradezco la llamada de Sánchez? Ese es el problema del Partido Popular. Nos gobierna una mafia y cuando llegan unas inundaciones a la Comunidad Valenciana se ponen al lado de Sánchez".

En el caso del accidente ferroviario de Adamuz, "siendo culpables los socialistas, porque su corrupción y por colocar a señoras que no eran de su familia, han provocado un accidente con 47 muertos, se encuentran al presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía al lado de los socialistas".

GUARDIOLITIS

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que a Azcón "le ha entrado la guardiolitis, ese arrebato de egoísmo", y ha recomendado a algunos que compren Almax para la noche electoral porque "se le va a atragantar a más de uno porque algunos se han dejado llevar por el egoísmo y la vanidad".



