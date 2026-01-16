Abascal (Vox): "Con una mafia no se pacta nada y los que pactan son otra mafia"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y los candidatos Alejandro Nolasco y David Arranz en el mítin de Fraga. - VOX.

FRAGA (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes, en un mítin en Fraga (Huesca), en alusión a PSOE y PP, que "con una mafia no se pacta nada y los que pactan son otra mafia".

El dirigente de Vox ha comentado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "mafia" a Sánchez, por lo que ha preguntado "qué hace en La Moncloa" el lunes próximo, cuando se reúnan los jefes de PP y PSOE para hablar sobre Ucrania y política internacional. "A mí no me cita porque sabe que no voy", ha zanjado.

Abascal ha llenado un salón del Castillo de Fraga, donde ha abierto el acto el responsable local de Vox, Francisco Casarrubio. El presidente de Vox ha realzado la labor de los concejales "sobre el terreno" y ha recordado a la concejal María Carmen Galán, fallecida el pasado mes de julio.

El líder de Vox, en su tránsito por Aragón, encuentra "los mismos problemas en todas partes", problemas "que han traído PP y PSOE, que se comportan de la misma manera y aplican las mismas políticas", insistiendo en que uno de ellos es el acuerdo UE-Mercosur, que se suma a otros acuerdos agrícolas con Marruecos. "Si son el partido de los agricultores --PP-- hagan una moción de censura a Von der Leyen".

"Son muchas las mentiras y muchas las traiciones" a la ciudadanía, ha considerado el presidente de Vox, quien ha alertado de los problemas que sufre la juventud, el "colapso" de las ayudas sociales, la emigración y la inseguridad, indicando que muchos jóvenes aragoneses emigran porque "no tienen ya la esperanza de vivir en la tierra en la que han nacido y formar una familia en Aragón", cifrando en 6.000 los jóvenes que dejan cada año de Aragón. "No queremos sustituir a nuestro pueblo", ha proclamado.

Para Abascal, "Sánchez está encerrado en el búnker de La Moncloa, nadie se le acerca, nadie le puede decir nada, su propio pueblo le increpa y ha decidido sustituirlo" y nacionalizar a los inmigrantes, que de esta forma "ya están listos para votar al PSOE y a Pedro Sánchez".

Ha dicho que Sánchez "copió entera" su tesis doctoral y "regaló una cátedra" a su mujer: "Lo que tenemos en la Presidencia del Gobierno es una mafia de la corrupción". "A mí no me gusta Pablo Iglesias, pero va un poco más de frente, tiene una moralidad equivocada, pero tiene una fibra moral", no así "el otro", Pedro Sánchez. "Huelen que apestan a basura los contactos del PSOE en Venezuela", ha proseguido.

Asimismo, ha criticado el Pacto Verde europeo, "que dificulta a los de aquí y facilita a los que compiten desde fuera" porque los agricultores y ganadero están "rellenando papeles" y los de Marruecos "rellenando camiones para inundar el mercado". También ha dicho que las leyes de regularización de inmigrantes "son de los dos", de PP y PSOE.

"Comparten las políticas, son lo mismo", ha insistido Abascal, rechazando "la estafa bipartidista" porque "cambian las siglas y las caras, pero lo pactan todo en todas partes, en Bruselas, en Madrid, en Castilla-La Mancha" y ha avanzado que Vox pedirá la reforma de los estatutos para reducir el número de diputados.

"O tenemos una mayoría absoluta o vamos a tener que pactar con un partido flojo, que tiene miedo a la izquierda, y así no se puede ir a ningún lado", ha advertido.

Abascal ha dicho que en Aragón nadie le ha dicho todavía "qué pasa con lo de Groelandia", un tema que no es "una de las principales preocupaciones" de los aragoneses, afirmando que "Teruel Existe, Fraga Existe, Ejea Existe".

Ha criticado "la matraca" de las acusaciones de presuntos delitos sexuales contra Julio Iglesias y Adolfo Suárez "en las televisiones", que no hablan "de nada más", de lo que en Vox están "hartos". "Tenemos a la chusma de la prensa al servicio del régimen corrupto del bipartidismo hablando de guerras provocadas y de problemas provocados con esto del 'Me too'. Que lo utiicen para no hablar de Pedro Sánchez, de los líos de su mujer y su hermano, no tiene un pase".

FRAGA, CIUDAD ARAGONESA

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha recordado que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra dijo que Fraga (Huesca) era Cataluña y Vox respondió que "Aragón es la única comunidad que no tiene delimitadas sus fronteras al milímetro", criticando "las trabas sobre todo del PP" para llevarlo a cabo: "Es increíble la cantidad de promesas que no ha cumplido el PP", mientras que Vox sí lo cumple, ha dicho.

Nolasco ha señalado que con el PP el único impuesto que se ha rebajado es el grupo 1 de Sucesiones y Donaciones, precisamente en la etapa de Vox en el Gobierno, y ha apuntado que el PP se comprometió a aliviar la carga fiscal. También ha comentado que su partido presentó en las Cortes una iniciativa para cerrar el Instituto del Catalán de Aragón y el PP votó en contra.

El cabeza de lista por Teruel ha criticado los lobbies energéticos y ha recalcado que PP y PSOE "no solo pactan todo en Bruselas, también en Aragón: Esto es Azcón en Aragón, están haciendo una bajeza moral". Ha alertado del estado de las carreteras y ha criticado la política de vivienda, afirmando que el modelo de vivienda de PP y PSOE es "pisos de 30 metros y el co-housing".

"Ahora se ponen muy gallitos con el tema de los bienes de Sijena y solo nosotros exigimos la entrada de la Guardia Civil en el MNAC como en 2017 en Lérida y que se dejen de tonterías", ha continuado Nolasco.

Ha tildado de "estrategia política" la convocatoria de elecciones anticipadas. Por otra parte ha pedido la supresión del programa escolar de cultura marroquí. "El PP igual ha impuesto en Ceuta el menú halal como también impone el programa de cultura marroquí". Nolasco ha pedido la limpieza de los ríos de elementos no naturales, lo que el PP ha firmado con Vox en la Comunidad Valenciana.

El cabeza de lista por el Alto Aragón, David Arranz, ha elogiado a los rumanos y búlgaros residentes en Fraga llegados para trabajar, donde "son bienvenidos" y ha rechazado "el sectarismo" de los independentistas y su utilización de las lenguas "para tratar de crear rencores donde no tiene que haberlos" porque "aquí no hay identidades impostadas ni nacionalismos artificiales, sino aragoneses orgullosos que hablan español, fragatí o chapurriau".

"No daremos ni un paso atrás ni vamos a renunciar a ningún trozo de nuestro territorio", ha proclamado Arranz, aseverando que Fraga "es trabajo, regadío, cooperativismo, referente en cárnico porcino, con empleos todos muy dignos y muy importantes", tras lo que ha señalado que empresarios y trabajadores "necesitan que les dejen trabajar", criticando las leyes animalistas, la de cambio climático, la de restauración de la naturaleza: "Ya está bien". Arranz ha rechazado que en los comedores escolares se sirva fruta de Marruecos o de Sudáfrica y también la "asfixia fiscal y burocrática".