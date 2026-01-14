Abascal reitera que las mujeres que encabezan las listas del PSOE "son utilizadas como mujeres objeto"

PANTICOSA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este miércoles, en respuesta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la reunión que mantendrá el presidente del PP con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en La Moncloa es "un engaño" y "una estafa" a sus electores y a todos los españoles.

Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que el próximo lunes exigirá al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que someta a votación en el Congreso todo aquello que quiera hacer en política exterior y de defensa, como el posible envío de tropas a Ucrania si hay un acuerdo de paz. Además, ha recalcado, ante las críticas de Vox por acudir a ese encuentro en Moncloa, que si el presidente del Gobierno llama hay "obligación" de acudir.

En Panticosa y en declaraciones a los medios de comunicación, Abascal ha asegurado que el PP "protagoniza una estafa" acudiendo a la reunión con este Gobierno de "la mafia corrupta y acosadora de mujeres", ya que Feijóo "hace como que se opone a esta mafia" pero a la vez se reúne con Sánchez, "un hecho de extrema gravedad".

A su juicio PP y PSOE "son lo mismo y al final lo pactan todo". Ha insistido en que Feijóo se comprometió a no acudir a más actos con Sánchez "y ahora vemos que se va a volver a reunir con el jefe de la mafia", de forma que Feijóo está "estafando" a sus propios electores y al conjunto de los españoles: "Fingen que se pelean y después lo pactan todo en Bruselas, Madrid, Aragón o Ceuta", lo que arroja "una fotografía de extrema gravedad, la foto de la estafa bipartidista".

FEMINISMO

En otro orden de cosas, ha acusado al PSOE de utilizar a las mujeres "como objetos" y de "protagonizar una mafia que acosa a las mujeres", indicando que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría "es amiga íntima del acosador Salazar y "es responsable del silencio de muchos cargos del Partido Socialista respecto al acoso dentro del Partido Socialista".

Ha añadido que "las mujeres que encabezan las listas del PSOE son utilizadas como mujeres objeto y son cómplices por silencio ante todos los problemas que hoy está padeciendo la mujer ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el machismo, el del Gobierno de Pedro Sánchez".

Sobre la imposición de la medalla del mérito civil al fundador de Open Armas, Óscar Camps, el líder de Vox ha asegurado que si su partido llega al Gobierno se la retirará "si la legalidad lo permite" porque Camps "no merece ningún reconocimiento y todos los que están promocionando la inmigración ilegal no merecen ningún tipo de premio, sino castigos".

Asimismo, ha restado valor a las críticas de los socios de Pedro Sánchez a la gestión del presidente, señalando que "protagonizan otra estafa" porque hacen "como que están enfadados" pero "a la hora de la verdad, nada", añadiendo que cada vez que surge un caso de corrupción "se rasgan las vestiduras y dicen que el Gobierno puede caer, pero a la hora de la verdad todos salen en auxilio del Gobierno".

Santiago Abascal ha reiterado sus críticas a la propuesta del Gobierno de financiación autonómica, defendiendo la reversión de competencias al Estado y no la política de "parches", asegurando que "es un problema que han creado solitos PP y PSOE" y "los graves problemas no se solucionan con mediditas ni parches, sino con grandes reformas".

Acerca del anuncio del Gobierno de España de cesión de 17.000 fincas rústicas a jóvenes agricultores, mujeres y nuevos agricultores, lo ha tildado de "una estafa como otra cualquiera", considerando que "aquellos que impulsan el Pacto Verde no están en condiciones de arreglar las cosas ya", tras lo que ha dicho que el Gobierno de Sánchez "está agonizante, a punto de ser expulsado del poder y estas medidas, que no van a llegar a tiempo, solo buscan cambiar la cara del Gobierno".

EXTREMADURA

Respecto a la decisión del ex secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, de renunciar a su acta de diputado autonómico, Abascal ha opinado que "lo que tenía que haber hecho es no presentarse a las elecciones y, lógicamente, haber dimitido al día siguiente, después de un resultado tan desastroso".

"El señor Gallardo es el conseguidor del capo de la mafia, que es Pedro Sánchez" y participó, ha continuado Abascal, "en la invención de un puesto de trabajo para el hermano del presidente del Gobierno", por lo que ha deseado "que tenga un juicio justo, que se siente pronto en el banquillo y que pague por sus responsabilidades".

También ha dicho que no ha recibido ninguna llamada del PP extremeño y que no hay "ninguna novedad", apostando por realizar "un cambio de rumbo en las políticas verdes, de inmigración y fiscales".