Abengochea (IU) acusa de "irresponsable" al Gobierno de Aragón por "ponerse de perfil" con la autorización de Sizigia

Archivo - La diputada de IU Aragón, Marta Abengochea. - IU. - Archivo

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Aragón ha criticado la "irresponsabilidad" que a su juicio demuestra el Gobierno de Aragón por eludir pronunciarse sobre la conveniencia de autorizar o no el macrofestival Sizigia en el entorno del embalse de La Sotonera (Huesca), un evento de miles de asistentes en un espacio natural protegido y en pleno periodo de máximo riesgo de incendios.

En respuesta a las preguntas parlamentarias formuladas por su portavoz parlamentaria en las Cortes de Aragón, Marga Abengochea, el Gobierno de Aragón se limita a afirmar que la autorización del festival corresponde al órgano competente en materia de espectáculos y que el Departamento de Medio Ambiente y Turismo únicamente interviene en la evaluación de las posibles afecciones ambientales.

Sin embargo, la diputada y Coordinadora General de IU Aragón advierte de que el Ejecutivo no responde a ninguna de las cuestiones planteadas sobre la protección del ecosistema, el refuerzo de los servicios de emergencias o la idoneidad de celebrar este evento en unas circunstancias especialmente sensibles.

Para Abengochea, resulta especialmente preocupante que el Gobierno de PP yVox trate de eludir responsabilidades cuando el propio Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ya ha advertido de los riesgos asociados al proyecto.

El órgano ambiental consideró que la propuesta debía someterse a una evaluación ambiental simplificada por sus potenciales efectos sobre la fauna, la vegetación, el suelo y las aguas, señalando también el riesgo de incendios derivado de la gran afluencia de público y de la logística necesaria para el desarrollo del festival.

"La respuesta del Gobierno demuestra una preocupante falta de compromiso con la protección del medio natural. No se nos dice si considera adecuado celebrar este macroevento en una Zona de Especial Protección para las Aves y en plena campaña de incendios, ni qué medidas concretas piensa adoptar para proteger el entorno", apunta la portavoz de Izquierda Unida de Aragón.

IU Recuerda que el festival pretende celebrarse en un enclave de elevado valor ambiental incluido en la Red Natura 2000, un espacio que alberga importantes poblaciones de aves y que cumple una función fundamental para numerosas especies migratorias.

Además, la celebración coincidiría con un momento de especial presión sobre los servicios de emergencias debido al operativo previsto con motivo del eclipse solar previsto para el 12 de agosto.

DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL ARAGONÉS

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida del Alto Aragón, Vicente Guerrero, considera "incompatible" la defensa del patrimonio natural aragonés con la autorización de actividades multitudinarias que puedan poner en riesgo ecosistemas especialmente sensibles.

"La realidad es que el Gobierno de Aragón asegura en su respuesta a las preguntas de nuestra agrupación parlamentaria que la autorización del festival Sizigia sigue pendiente y se desmarca de la decisión final sobre su celebración", explica Guerrero, que exige al Ejecutivo que actúe con transparencia, haga públicos todos los informes técnicos y priorice la protección ambiental frente a cualquier interés económico o empresarial.

"Cuando el propio organismo ambiental alerta de riesgos significativos para el entorno, el Gobierno no puede esconderse detrás de cuestiones administrativas. Su obligación es garantizar la conservación del patrimonio natural aragonés y actuar con el máximo principio de precaución", concluye.