Abengochea (IU) critica que el Gobierno de Aragón financia el Bachillerato privado y "abandona" la red pública

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de IU Aragón, Marta Abengochea, ha criticado este martes que el Gobierno de Aragón "destina 2,7 millones de dinero público a financiar el Bachillerato privado mientras abandona la educación pública".

Abengochea ha rechazado la decisión del Gobierno autonómico de concertar el bachillerato en centros privados, "una medida anunciada tras su aprobación en funciones y en prórroga presupuestaria".

"Este anuncio de un Gobierno en funciones es una auténtica vergüenza, además en pleno periodo de escolarización, y no responde a las necesidades de escolarización, sino a los intereses de negocio, a los intereses de los centros educativos de la Iglesia", ha aseverado la parlamentaria de IU.

"Son 2,7 millones para empezar, para cubrir este primer trimestre del próximo curso y nos parece que hay que hacer una oposición frontal a la privatización de la pública por tierra, mar y aire, tanto en las instituciones como en las calles", ha añadido.

La formación considera que esta decisión "responde a intereses ideológicos y de negocio, y no a necesidades reales del sistema educativo aragonés".

Tal y como ha señalado Marta Abengochea, "el Partido Popular vuelve a utilizar dinero público para reforzar el negocio de los centros de la Iglesia, en lugar de fortalecer una red pública que ya cuenta con plazas suficientes y de calidad contrastada en el bachillerato".

Durante años, las solicitudes de conciertos educativos en esta etapa han sido mayoritariamente denegadas en aplicación de la normativa vigente, concretamente de los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica 2/2006 y del Real Decreto 2377/1985, que establecen que los conciertos solo deben autorizarse cuando exista una necesidad real de escolarización, ha continuado la diputada de IU.

"Hoy no existe esa necesidad. Hay plazas públicas suficientes, por lo que esta decisión solo puede entenderse como una apuesta política por desviar recursos hacia intereses privados", ha añadido Abengochea. Izquierda Unida Aragón denuncia además "la contradicción" del Ejecutivo, que justifica la medida apelando a principios de equidad, planificación educativa y atención a la diversidad.

"Los conciertos educativos, lejos de garantizar la equidad, generan segregación, no están preparados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas y aumentan artificialmente la oferta educativa sin responder a la demanda real", ha subrayado la portavoz.

La formación ha criticado también el contexto en el que se adopta la medida: un Gobierno en funciones, sin capacidad de control parlamentario y con presupuestos prorrogados, que decide modificar partidas para destinar 2,7 millones de euros al primer trimestre del próximo curso.

"Esto deja claro cuáles son sus prioridades y a quién sirven: no a las aragonesas y aragoneses, sino a los intereses de determinados sectores privados", ha dicho Abengochea.

Frente a esta decisión, Izquierda Unida Aragón ha reforzado esta misma semana su campaña en defensa de la educación pública, animando a las familias a escolarizar a sus hijos e hijas en la red pública.