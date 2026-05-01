Abengochea (IU) prevé "más inseguridad, más desigualdad y menos derechos" con el pacto PP-Vox

Archivo - La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón y diputada autonómica, Marta Abengochea, ha afirmado que los conflictos internacionales y "el pacto de la vergüenza" PP-Vox van a traer a la clase trabajadora y la mayoría social "más inseguridad, más desigualdad y menos derechos".

"Nos quieren situar en ese conflicto, en esa posición de odio al pobre, de odio al migrante, mientras siguen engordando beneficios con el deterioro de los servicios públicos y con la venta del territorio", ha enfatizado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la manifestación de CCOO y UGT por el 1 de Mayo, en Zaragoza.

"Mientras ellos están compitiendo a ver quién es más retrógrado, a ver quién retrocede más, a ver quién quita más derechos, pues la clase trabajadora, que es universal, que es internacional, que no diferencia, que acoge y que iguala en la diversidad, salimos a la calle y decimos este 1 de mayo, paz, techo y vida digna".

"Y decimos paz porque es el derecho síntesis, porque es el que recoge todos los demás derechos y sin el cual ninguno de los otros puede ser garantizado", ha continuado Abengochea, añadiendo que "paz no es solamente estar libre de bombas, paz también es tener un hogar digno, paz es tener acceso a la sanidad y a la educación públicas, tener acceso también a la formación en igualdad de oportunidades para tener trabajos estables y trabajos con derechos, y paz es también vivir en una tierra sostenible, en una tierra viva, y vivir libres de cualquier tipo de violencias y de las violencias machistas, por supuesto".

La diputada de IU ha concluido aseverando que "frente a ese avance de la internacional del odio, frente a ese intento de legitimar, de institucionalizar el odio, el racismo, nosotras decimos solidaridad internacional, decimos prioridad humana, y lo resumimos en esa paz que es techo y vida digna".