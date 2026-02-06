Abengochea (IU-Sumar) insiste en que "nada está decidido" y llama a llenar las urnas "con dignidad"

Miembros de la coalición IU-Movimiento Sumar, encabezados por la número uno por Zaragoza, Marta Abengochea, junto al Palacio de la Aljafería, en el último día de campaña. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha apelado, en el último día de campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero, a la "movilización masiva de la clase trabajadora", insistiendo en que "nada está decidido": "Las urnas están vacías y las vamos a llenar con dignidad.

En declaraciones a los medios de comunicación junto al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, la candidata de la coalición IU-Sumar ha pedido el foto "con orgullo, con emoción y con la convicción de que todavía todo está en juego", subrayando que "ninguna encuesta vota y ningún resultado está escrito antes de que la gente hable en las urnas".

Abengochea ha defendido que esta campaña ha demostrado que existe "una alternativa sólida frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha, basada en la defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y la dignidad de la clase trabajadora".

"Hemos recorrido Aragón, como siempre, de la mano de los colectivos y del tejido asociativo, pueblo a pueblo y barrio a barrio, porque así es como se construye nuestra política: escuchando, organizándonos y caminando junto a la gente", ha señalado.

La candidata ha insistido en que el voto a Izquierda Unida Movimiento Sumar es "un voto útil para frenar el retroceso y abrir un nuevo tiempo político en Aragón".

"Nos jugamos tener una representación fuerte para defender a la gente: un diputado en Huesca que arrebatamos a Vox y uno en Zaragoza que podemos quitarle al Partido Popular. Eso depende de que la gente vaya a votar", ha remarcado, apelando directamente a quienes dudan o piensan que su voto no cuenta.

En este último día de campaña, Abengochea ha hecho un llamamiento especial a votar "con emoción además de con razón". "Votar es un acto político, pero también un acto de dignidad. Es decir que no nos resignamos, que no aceptamos que nos roben el futuro ni los derechos conquistados con décadas de lucha", ha afirmado.

IU-Movimiento Sumar cerrará la campaña este viernes, a las 21.00 horas, en el Centro Cívico Delicias, con un encuentro festivo y espacio de celebración colectiva y de orgullo, con la actuación de Almendra Garrapiñá, al que ha animado a la ciudadanía a que les acompañe "para celebrar el camino recorrido, reforzar la organización y encarar la jornada electoral con alegría, fuerza y convicción, y la satisfacción de haberlo dado todo".

"Pase lo que pase, esta campaña ya ha demostrado que hay equipo, hay proyecto y hay país", ha concluido Abengochea. "Pero si queremos cambiar las cosas, hay que ir a votar. Nadie lo hará por nosotras y nosotros", ha concluido.