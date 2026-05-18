Abengochea (IU) ve "pésimo" el resultado en Andalucía porque el PP gobernará "previsiblemente" con Vox

Archivo - La diputada de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, en declaraciones a los medios de comunicación tras el pleno de constitución de las Cortes de Aragón en la XII Legislatura. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU de Aragón, Marta Abengochea, ha calificado de "pésimo para la ciudadanía andaluza" el resultado de las elecciones autonómicas de este domingo porque va a ver cómo el PP, pese a su "fracaso absoluto" en las urnas al no revalidar la mayoría absoluta, va a gobernar "previsiblemente" con Vox, aunque "tampoco sube mucho" y "por fin toca techo".

Ese hipotético futuro Gobierno será "un mal Gobierno para la ciudadanía, que va a ver cómo se sigue ahondando en la política privatizadora de servicios públicos y, además, legitimándose ese discurso de la prioridad nacional y de la desregulación", ha asegurado Abengochea.

Del mismo modo, la también diputada de IU en las Cortes de Aragón ha considerado que el escrutinio en Andalucía ha dejado también una "mala noticia" para la izquierda, ya que la coalición Por Andalucía, en la que se integra IU junto a Sumar o Podemos, buscaba ampliar resultados, pero finalmente la que avanza es "la izquierda soberanista, nacionalista, esa que levanta una bandera identitaria que sólo se basa en el territorio", en referencia a Adelante Andalucía, por lo que ha instado a hacer "una reflexión" y ver cómo conectar de nuevo con la clase trabajadora y con la mayoría social

Una mayoría social, ha finalizado, que "nos está esperando para poder construir entre todas un sistema alternativo que desde luego es posible y que es esperanzador".

En todo caso, la dirigente de IU ha mandado "un abrazo" a sus compañeros de coalición en Andalucía, destacando que han hecho una "inmensa campaña, provincia a provincia, a pie de territorio"-