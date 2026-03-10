Abiertas inscripciones para la III marcha cicloturista Desafío Estepario, que será el 13 de junio en Lécera (Zaragoza)

Presentación del CB Bike Desafío Estepario del Campo de Belchite. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marcha cicloturista CB Bike 'Desafío Estepario' abre este martes el plazo de inscripción para la tercera edición de esta prueba, que se celebrará el próximo 13 de junio con salida y meta en el municipio de Lécera, en la Comarca zaragozana del Campo de Belchite.

Esta tercera edición mantiene el aumento de plazas del año pasado, cuando la prueba tuvo que suspenderse por los efectos de la dana de junio de 2025 en la zona, con un máximo de 400 participantes en todas las modalidades --ruta larga y corta, en BTT y Gravel--.

Otra de las novedades es el cambio de ubicación, con salida y llegada en Lécera, lo que ha permitido diseñar circuitos nuevos y abrir la marcha a enclaves emblemáticos como Las Cucutas o el embalse de Moneva, además del paso por Samper de Salz y Lagata.

El evento se ha presentado este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín; el presidente de la Comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez; y el coordinador comarcal de Deportes, Francisco Almolda.

Palacín ha destacado que el deporte es el "aliado perfecto" para mostrar el paisaje de la provincia, que incluye en este caso tanto estepa como ribera, así como el patrimonio y "la cultura de sus gentes".

En este sentido, ha resaltado que la provincia de Zaragoza es una de las "privilegiadas" para los amantes de la bicicleta por la variedad de sus ecosistemas y su orografía diversa.

El presidente comarcal ha confiado en que este año la prueba se consolide, después de que hubiera que suspender la segunda edición, y así poder aprovechar todas las rutas del Campo de Belchite, más la vía verde que está en proyecto entre Zaragoza y Utrillas, que atraviesa la Comarca, que "dan vida" a los municipios de la zona.

RUTA LARGA Y CORTA

Francisco Almolda ha sido el encargado de desgranar los detalles de la CB Bike 'Desafío Estepario', que incluirá una ruta larga, de 73 kilómetros y 1.211 metros de desnivel acumulado, en altitudes situadas entre los 552 y 1.029 metros. Este recorrido de BTT tiene un inicio "bastante exigente" por el gran desnivel, además de algunas sendas difíciles.

En esta ocasión, la modalidad gravel tendrá su propio recorrido, de 75 kilómetros, más de 600 metros de desnivel y altitudes entre 502 y 770 metros, con lo que la ha considerado "bastante asequible".

La ruta corta tendrá un total de 43 kilómetros, 470 metros de desnivel acumulado y discurrirá entre altitudes de 547 y 801 metros.

La organización ha animado también a las mujeres a inscribirse y participar, ya que tendrán rutas comunes, pero podios separados a los hombres.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de junio a un precio de 30 euros e incluirán la bolsa de corredor, avituallamiento en recorrido y meta, comida, duchas, servicio de lavado de bicicletas, asistencia sanitaria y seguro de accidentes individual. Habrá disponible también un aparcamiento de caravanas.

La jornada se completará con hinchables, juegos infantiles y otras actividades complementarias, como una visita guiada a la iglesia de Santa María de Lécera o la Feria CB Bike Market, con presencia de empresas vinculadas el mundo ciclista.

El evento contará con el respaldo del Ayuntamiento de Lécera, que colabora activamente en su organización, y con la colaboración del Club Ciclista Peñispera, también de esta misma localidad, y del Club de Gravel de Aragón Tvrma.