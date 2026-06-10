Abierto el plazo para solicitar plaza en la residencia de estudiantes Pignatelli de la DPZ

Archivo - Residencia de Estudiantes Pignatelli de Zaragoza. - JORGE MIRET/DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La residencia de estudiantes Ramón Pignatelli de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha abierto el plazo de inscripción para el nuevo curso 2026/2027 tanto de nuevas matrículas como de renovaciones.

Hasta el 19 de junio se realizarán las renovaciones y desde hoy, 10 de junio, al 25 de junio se podrán presentar las instancias para nuevas plazas. Los estudiantes de los municipios de la provincia tienen prioridad sobre el resto y bonificación en el precio, ha informado la DPZ.

"La residencia de estudiantes Ramón Pignatelli es una referencia en la provincia, uno de los servicios con mejor acogida de los que prestamos desde la Diputación de Zaragoza y, por supuesto, una alternativa fantástica para todas aquellas familias de nuestros pueblos que tienen hijos en edad de estudiar fuera de sus municipios", ha apuntado Ladrero, quien ha explicado que desde la institución se invierte de forma constante en la mejora de las instalaciones "para que los estudiantes puedan disfrutar de su etapa estudiantil en Zaragoza con las mayores comodidades".

La residencia abrió sus puertas hace más de 35 años y por ella han pasado más de 10.000 estudiantes. El actual equipo de gobierno ha promovido diversas actuaciones para mejorar y modernizar sus instalaciones, las últimas incluidas en un plan que comienza a ejecutarse en 2020 con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros.

Ladrero ha detallado que con esta inversión se ha iniciado la renovación de las habitaciones, así como de las redes de agua fría y caliente de las mismas, la sustitución de la climatización del comedor y del salón de actos, la renovación del cuarto de calderas, la renovación de las telecomunicaciones, se ha mejorado también el salón de actos y la zona de congresos y aulas, además de renovar el complejo deportivo o la renovación de las piscinas, entre otras actuaciones que contempla el plan.

"La residencia es un espacio joven, plural y moderno, situada en un entorno atractivo y perfectamente comunicado con las zonas universitarias y el centro de la ciudad", ha resaltado Ladrero, quien ha concretado que cuenta con 324 habitaciones con todo lo necesario para ofrecer una estancia de calidad para los residentes: habitaciones individuales, luminosas y equipadas para el estudio y el descanso; espacios donde estudiar y concentrarse; gimnasio donde practicar deporte; zonas de ocio para descansar; áreas al aire libre, pistas de pádel, piscina, barbacoa, salas de música, piano, cine, televisión, biblioteca y ordenadores. Además de un comedor con una amplia oferta de menús diarios.

BONIFICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS

Como cada año, los residentes en los municipios de la provincia --excluida la capital-- tienen una bonificación en el precio. "Destinamos recursos públicos al mantenimiento de la residencia que deben revertirse en los vecinos de nuestros municipios y por tanto consideramos mantenemos cada año las bonificaciones a los empadronados en alguno de los pueblos de la provincia", ha incidido la vicepresidenta.

Las solicitudes se podrán presentar rellenando el formulario que está colgado en la página web de la residencia o enviando un correo electrónico a 'inscripciones@residenciapignatelli.es'.

La solicitud de plaza es gratuita y no implica compromiso alguno por parte del solicitante, ni la reserva de la plaza en el centro, que quedará supeditada a la posterior matrícula del interesado.

Terminado el periodo de inscripción, se comunicará la decisión sobre las solicitudes admitidas a través del correo electrónico facilitado en la solicitud de inscripción y se informará del proceso a seguir para la matriculación y reserva de plaza. A lo largo de los meses de agosto y septiembre se irán cubriendo las plazas libres si es que quedan.

Los interesados en solicitar plaza también pueden visitar las instalaciones solicitando cita previa a través del correo electrónico 'recepcion@residenciapignatelli.es' o en el teléfono '976 348 007'.

TARIFAS

Como cada año, hay tres tarifas de precios en función de la renta familiar. Asimismo, el precio de la residencia para el curso 2026/2027 es de 427 euros mensuales para aquellos jóvenes empadronados en alguno de los municipios de la provincia --excluida la capital-- con una renta inferior a 8.500 anuales por miembro familiar; de 532 euros para aquellos estudiantes de la provincia cuya renta familiar sea superior a esa cantidad; y de 590 euros para todos los estudiantes procedentes de fuera de la provincia. En caso de tener dos o más hermanos residentes en el centro, se aplicará un descuento del 25% en cada una de las mensualidades.

Estos precios incluyen la estancia en una habitación individual todos los días de la semana y la comida en régimen de pensión completa de lunes a viernes.

Las habitaciones son individuales, tienen un lavabo en el interior y un mueble de baño, algunas tienen baño con ducha y en otras el baño es compartido y se asignan desde la residencia.

Además, el centro cuenta con amplias zonas de aparcamiento y una sala con lavadoras y secadoras que funcionan con monedas a disposición de los residentes. La ropa de cama y una toalla de lavabo la facilita la residencia y se cambia una vez a la semana.

En cuanto a la ubicación, hay un bus urbano que tiene parada en la entrada y varias líneas más en las proximidades del centro.