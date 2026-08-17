La Academia General Militar de Zaragoza inicia el curso académico con la incorporación de los alumnos de primer curso

Cadetes De Primer Curso En La Academia General Militar. - ACADEMIA GENERAL MILITAR.

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Academia General Militar ha iniciado este lunes, 17 de agosto, un nuevo curso académico con la incorporación de los nuevos alumnos de primer curso, a los que se les unirán el 31 de agosto más de un centenar de compañeros provenientes de promoción interna.

Estos más de 500 cadetes que cursarán este primer año, se unirán al resto de sus compañeros de cursos superiores, sumando más de 1.400 alumnos del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Guardia Civil, Cuerpos Comunes, Ingenieros Politécnicos e Intendentes, que realizarán sus estudios este año en el Centro castrense zaragozano.

Junto a ellos, estudiantes de Estados Unidos y Francia, entre otros, cursarán el año completo, o parte de él, compartiendo educación y vida diaria con nuestros cadetes.

De igual forma, alumnos españoles cursarán parte de sus estudios en Estados Unidos y otros países de la Unión Europea aún por determinar, lo que supone continuar con la notable participación en intercambios internacionales entre centros de formación militar.

Este curso académico se continuará con la implantación del grado universitario en Estudios para la Defensa y Seguridad, impartiéndolo el Centro Universitario de la Defensa a tres cursos completos, y debiendo convivir, al menos durante un año más, con el antiguo grado en Ingeniería de Organización Industrial.

Con estas nuevas incorporaciones, la Academia General Militar reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la innovación, centrados en proveer la mejor formación militar, intelectual y física a los futuros líderes del Ejército español.