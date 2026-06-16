El acceso a los puntos oficiales de observación del eclipse en Aragón se abrirá el 10 de agosto a las 10.00 horas

Horarios de acceso a los puntos oficiales de observación del eclipse del 12 de agosto. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha organizado el acceso y la permanencia en los Puntos de Observación (POGA) con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, y los vehículos y autocaravanas que hayan formalizado su inscripción a través de la web de Turismo de Aragón podrán acceder a los espacios reservados para estacionamiento y acampada a partir de las 10.00 horas del lunes, 10 de agosto.

El objetivo de la habilitación de estos puntos es facilitar una llegada escalonada y evitar problemas de movilidad, ha informado el Gobierno autonómico. Estarán abiertos y con control de acceso hasta las 20.00 horas del jueves, 13 de agosto.

Este amplio margen temporal responde a criterios de seguridad y gestión del tráfico, ya que permite distribuir de forma escalonada tanto las llegadas como los desplazamientos de regreso, reduciendo el riesgo de atascos y la saturación de las infraestructuras viarias.

Los POGA son espacios seleccionados y organizados por el Gobierno de Aragón para facilitar una observación segura, ordenada y cómoda, ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

En esta primera fase se han habilitado cuatro puntos oficiales en Javalambre (Teruel), Calamocha (Teruel), MotorLand (Alcañiz, Teruel) y Épila (Zaragoza). En una segunda, si es necesario, se habilitarán otros tres en Cariñena (Zaragoza), Ariza (Zaragoza) y Javalambre (Teruel).

Esta iniciativa forma parte del dispositivo impulsado por el Ejecutivo autonómico para anticipar y gestionar el impacto del eclipse total de Sol, un acontecimiento que situará a Aragón como uno de los principales destinos de observación en Europa.