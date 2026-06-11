Un acertante de La Bonoloto gana más dos millones y medio de euros en Binéfar (Huesca)

HUESCA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Binéfar (Huesca) percibirá más de dos millones y medio de euros al haber sido acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 2.605.379,99 euros. El boleto se ha sido validados en la Administración de Loterías nº 1, situada en Avda. Aragón, 31.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de junio, ha estado formada por los números 30, 20, 10, 17, 40 y 4. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.426.056,50 euros