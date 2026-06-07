Activada la alerta naranja por riesgo de incendios en varias zonas de Aragón

Infografía del nivel de alerta de peligro de incendios forestales publicado a 7 de junio de 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal, dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, ha emitido este domingo 7 de junio una alerta naranja por incendios forestales en Somontano Oriental, Bajo Ebro Forestal, Somontano Sur y Maestrazgo.

De acuerdo al nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF), estas zonas presentan un riesgo alto y se recomienda especial precaución ante el viento asociado a tormentas, que puede manifestarse de forma fuerte y errática, especialmente en el tercio norte de la provincia de Teruel durante las últimas horas de la tarde.

El nivel de alerta de peligro de incendios forestales se publica diariamente antes de las 12.00 horas entre el 1 de junio y el 15 de octubre, ambos inclusive. Toda la información actualizada sobre el NAPIF, elaborada en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), está disponible en el enlace 'aragon.es/prevencion-y-extincion-de-incendios-forestales/niveles-de-alerta'.

SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE ALERTA

La Dirección General de Gestión Forestal recuerda que en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) se detallan el significado de los niveles de alerta.

El nivel verde indica baja probabilidad de ignición y baja velocidad e intensidad del fuego. Incendios, en general, dentro de capacidad de extinción, con muy poca probabilidad de tener un GIF (Gran Incendio Forestal).

El nivel amarillo apunta una media probabilidad de ignición y media velocidad e intensidad del fuego. Incendios fuera de capacidad de extinción en zonas con alta alineación y con poca probabilidad de tener un GIF.

El nivel naranja advierte de una alta probabilidad de ignición y alta velocidad e intensidad del fuego. Incendios, fuera de capacidad de extinción en amplias zonas, incluso con media alineación, siendo bastante probable tener un GIF.

Po rsu parte, el nivel rojo avisa una muy alta probabilidad de ignición y muy alta velocidad e intensidad del fuego. Incendios fuera de capacidad de extinción en amplias zonas, incluso con baja alineación, con condiciones especialmente propicias para tener un GIF.

Y el nivel rojo plus (rojo +), que desde la campaña de 2023 incluyen en este nivel aquellas situaciones o episodios excepcionales que puedan presentar un peligro extremo.