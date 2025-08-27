Activada en Aragón la alerta del Plan Especial de Protección Civil ante los avisos de lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas caminan bajo la lluvia, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha decidido activar este miércoles el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (Procifemar) en su fase de alerta, ante los avisos naranjas por lluvias y tormentas en las provincias de Huesca, Zaragoza y el Bajo Aragón, y amarillo en el resto de la provincia de Teruel.

El Procifemar tiene como objetivo coordinar todas las actuaciones y mantener informadas a instituciones implicadas y ciudadanía sobre los fenómenos meteorológicos adversos que afecten a la comunidad autónoma, ha informado el Gobierno de Aragón.

Este episodio de precipitaciones y tormentas en Aragón podría ir acompañado en algunas zonas de granizo y fuertes rachas de viento.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se han notificado estos avisos a las comarcas afectadas para que tanto los responsables de protección civil como los servicios operativos puedan adoptar las medidas de anticipación, prevención y preparación necesarias para evitar posibles impactos adversos o reducirlos en la medida de lo posible.

Con el fin de evitar daños entre la población, a través de las redes sociales del 112 Aragón y del Gobierno autonómico, se están difundiendo tanto las previsiones meteorológicas como consejos de autoprotección ante lluvias intensas y tormentas, granizo y viento fuerte.