Activada una sección de la UME por un incendio forestal en Uncastillo (Zaragoza)

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado la pasada noche en el término municipal de Uncastillo, en la comarca zaragozana de Cinco Villas, ha obligado a activar una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo han confirmado desde el operativo de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón (Infoar), señalando que la UME se está desplazando en la mañana de este viernes al lugar del incendio, donde está actuando dos medios aéreos, tres cuadrillas terrestres y dos cuadrillas helitransportadas.

El fuego ha comenzado por la noche como consecuencia de una tormenta seca y, por el momento, de desconoce el alcance y las zonas afectadas.