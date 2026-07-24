Activada la Unidad Militar de Emergencias para el incendio de Ejulve

El CECOPI se ha reunido en la mañana de este viernes, con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y varios consejeros. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada de nuevo para el incendio de Ejulve (Teruel), que se ha reproducido, y se desplazan a la zona desde su base en Zaragoza.

Asimismo, efectivos del Cuerpo Bomberos de Zaragoza también vuelven al incendio de Ejulve con el objetivo de trabajar en la defensa de Cuevas de Cañart. Activados por el 112 SOS Aragón, se desplazan con un vehículo de mando, una bomba pesada, una nodriza y un vehículo ligero de apoyo, además de nueva efectivos personales.

Precisamente, los vecinos de Cuevas de Cañart han sido desalojados, y se ha ordenado su evacuación al pabellón de Alcorisa. Además, se ha elevado el nivel de alerta, que ha pasado de Situación Operativa 2-Nivel 2.

La pasada noche se han registrado en este incendio reproducciones, que han provocado la reapertura del flanco izquierdo. Los trabajos de esta jornada se centran en contener estas reproducciones, consolidar el perímetro y evitar nuevos avances. El incendio se declaró el pasado lunes 20 de julio.

Se han movilizado esta mañana dos brigadas helitransportadas, además del helicóptero de coordinación de INFOAR (H0), una nueva brigada helitransportada de Aragón y otra procedente de la provincia de Castellón. Asimismo, por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) se incorporaron un avión anfibio, un avión de carga en tierra, un avión de coordinación y una brigada BRIF.