Activado el PROCIFEMAR en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas en la Comunidad Autónoma

Activado el PROCIFEMAR en fase de alerta ante la previsión de tormentas en buena parte de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado este jueves, 6 de agosto, el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROCIFEMAR) en su fase de alerta ante los avisos por tormentas emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en varias zonas de Aragón.

En concreto, hoy estarán vigentes los siguientes avisos: aviso naranja por lluvias y tormentas en Gúdar y Maestrazgo, entre las 14.00 y las 22.00 horas; aviso amarillo por lluvias y tormentas en Pirineo oscense, Ibérica zaragozana y Albarracín y Jiloca de 14.00 a 23.59 horas.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por AEMET.

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias. Todos los avisos se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.

El PROCIFEMAR se activa en fase de alerta cuando los servicios de previsión y alerta indican que una situación puede evolucionar de forma negativa y llegar a generar una emergencia de protección civil. Esta activación permite que los responsables de protección civil y los servicios operativos se preparen con antelación y adopten medidas de prevención y preparación, con el fin de evitar daños o reducir sus efectos si finalmente se produce la emergencia.