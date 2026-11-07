La actriz María Luisa San José y el director Nacho García Velilla, homenajeados en el Festival de Fuentes

Nacho García Velilla y María Luisa San José, homenajeados en el XXX Festival de Cine de Fuentes. - FESTIVAL DE CINE DE FUENTES

ZARAGOZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXX Festival de Cine de Fuentes de Ebro (Zaragoza) ha reunido este sábado por la mañana en el hotel Catalonia a los dos protagonistas de los homenajes de su trigésima edición: la actriz María Luisa San José y el director y productor aragonés Nacho García Velilla.

El encuentro con los medios, celebrado unas horas antes de la gala de clausura en Fuentes de Ebro, ha permitido compartir recuerdos, experiencias y reflexiones sobre sus respectivas trayectorias profesionales y el cine español.

María Luisa San José (Madrid, 1946) ha estado acompañada por las actrices Paca Gabaldón y Romana González (Pato), ganadora de cuatro premios Goya, y Ana Asión, profesora de Historia del Cine de la Universidad de Zaragoza, que participarán en el reconocimiento a su trayectoria, con más de un centenar de películas a sus espaldas.

Considerada una de las figuras destacadas del cine español y referente de la llamada 'tercera vía', un movimiento cinematográfico que utilizó la comedia para abordar cuestiones sociales durante la Transición, actriz de espíritu inconformista, comenzó su carrera en el teatro y la televisión y protagonizó películas como Los nuevos españoles, de Roberto Bodegas (1974), Hasta que el matrimonio nos separe, de Pedro Lazaga (1977), El Diputado, de Eloy de la Iglesia (1977), Adiós con el corazón, de José Luis García Sánchez (2000) y varias películas en las que ha compartido pantalla con Paco Rabal, entre ellas Tormento, de Pedro Olea (1974), Emilia parada y fonda, dirigida por Angelino Fons (1976) y Pajarico, de Carlos Saura (1997).

"Recibo este reconocimiento con mucho cariño, sobre todo por tener la oportunidad de volver a veros. Este es un festival tan especial en el que el equipo es como una gran familia. Ojalá sean por lo menos 30 años más y que lo hagan con esa calidad y el cariño que le ponen a todo. Viva Fuentes de Ebro", ha reivindicado.

A lo largo de su trayectoria, María Luisa San José ha luchado contra el encasillamiento por su físico para reivindicar personajes de mayor profundidad, tanto en el cine como en el teatro, donde trabajó con figuras como Miguel Narros. Comprometida también con la defensa de los derechos de los actores y distintas causas sociales, mantiene intactas las ganas de seguir trabajando y explorando nuevos retos profesionales.

Por su parte, Nacho García Velilla (Zaragoza, 1967), ha compartido este encuentro previo a la entrega del homenaje a toda una carrera, con el que el festival ha querido reconocer su aportación al cine y al audiovisual. El director, guionista y productor de cine y televisión cuenta con una amplia trayectoria en la comedia española. Ha participado en algunas de las series más populares de las últimas décadas, como 7 vidas y Aída, en las que trabajó como guionista y director.

Recién llegado de rodar varios meses en Kenia, se ha mostrado "muy feliz porque he podido volver a casa y siempre que me llaman de mi tierra me apetece venir, y si es para recibir un reconocimiento pues todavía es motivo de doble ".

Además, ha reivindicado la importancia de la existencia de un festival que fomenta los trabajos de la gente joven de Aragón, "porque hay mucho talento aragonés, y no sabía que existiera un festival que se centrase solo en el cine aragonés". "Es importante esta labor para que no se tengan que ir fuera porque no les quede otra como me pasó a mí hace unos años", ha reflexionado.

En el cine ha dirigido y escrito títulos como Fuera de carta (2008), Que se mueran los feos (2010), Perdiendo el norte (2015), Villaviciosa de al lado (2016) y Menudas piezas (2024), combinando el humor con historias de marcado carácter popular. También ha desarrollado proyectos en México, como No manches Frida, y continúa trabajando en cine y televisión, con nuevos proyectos como Por cien millones (2026) y Si los muertos hablaran, que llegará a cines a finales de 2027.

La cita ha reunido también a otros profesionales vinculados al sector cinematográfico, en una edición especialmente significativa para el certamen, que este año celebra tres décadas de historia.

El Festival de Cine de Fuentes cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, el Gobierno de Aragón, Aragón TV y Caja Rural de Aragón.