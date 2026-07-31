El Acuario de Zaragoza estrena un espacio dedicado a los anfibios para reforzar la conservación y la educación ambiental

El ajolote se convierte en el gran embajador de un espacio que visibiliza la fauna autóctona y los proyectos de conservación que desarrolla el Acuario de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Acuario de Zaragoza ha inaugurado este viernes una nueva instalación dedicada a la conservación y divulgación de los anfibios, un espacio concebido para acercar al público la importancia ecológica de uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta y dar visibilidad a los proyectos científicos en los que participa el centro para proteger especies autóctonas.

La apertura de este nuevo espacio, que ha incluido la presentación y suelta de varios ejemplares de ajolote, constituye la primera actuación impulsada por el nuevo operador del acuario, el grupo Global Omnium, desde que asumiera la gestión del centro hace algo más de tres meses.

El acto ha contado con la participación de representantes del grupo gestor del Acuario de Zaragoza, quienes han presentado las líneas estratégicas que marcarán esta nueva etapa del centro, así como del equipo técnico y educativo del acuario, encargado de dar a conocer la nueva exposición, la campaña de comunicación y la renovada propuesta educativa.

La exposición utiliza al ajolote (Ambystoma andersoni) como principal reclamo para despertar el interés de los visitantes, especialmente del público infantil, y convertirlo en la puerta de entrada a un mensaje más amplio sobre la conservación de la biodiversidad.

El director técnico del Acuario de Zaragoza, Javier González, ha explicado que el objetivo de la nueva instalación "va mucho más allá" de mostrar una especie especialmente llamativa y conocida. "Queremos aprovechar el interés que despierta el ajolote para acercar al público al extraordinario mundo de los anfibios y mostrar el importante trabajo de conservación que se desarrolla en centros como el nuestro con especies tan emblemáticas como la rana pirenaica", ha señalado.

En este sentido, ha incidido en que la exposición refleja la filosofía de la nueva etapa del acuario, basada en "divulgar para conservar" y en resaltar el patrimonio natural.

La iniciativa forma parte de un proceso de renovación de contenidos que continuará en los próximos meses con nuevas propuestas dirigidas a reforzar el papel del Acuario de Zaragoza como referente en divulgación científica, educación ambiental e investigación.

CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS

Aunque el ajolote es el gran protagonista de la instalación, el recorrido está dedicado a explicar la situación de los anfibios y la necesidad de proteger unos animales especialmente vulnerables a la pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático.

Junto a esta especie originaria de México, conocida por su extraordinaria capacidad para regenerar extremidades, órganos e incluso partes del sistema nervioso, el nuevo espacio alberga también ejemplares de gallipato (Pleurodeles waltl), el anfibio con cola de mayor tamaño de la península ibérica.

Asimismo, la exposición pone el foco en dos de los principales programas de conservación de la rana pirenaica (Rana pyrenaica) y del tritón pirenaico (Calotriton asper), dos especies ligadas a los ecosistemas del Pirineo aragonés.

González ha recordado que el centro lleva ocho años trabajando en la conservación de la rana pirenaica y ha contribuido a la liberación de alrededor de 700 ejemplares, al tiempo que estudia futuras actuaciones con el tritón pirenaico. En este sentido, ha señalado que el gallipato forma parte también de proyectos de conservación desarrollados por el grupo gestor del acuario.

DIVULGAR PARA PROTEGER

El nuevo espacio combina paneles informativos, recursos educativos y la observación directa de los animales para explicar la importancia ecológica de los anfibios, los riesgos que amenazan su supervivencia y el papel que desempeñan los programas de conservación.

La responsable del área educativa del acuario ha destacado que la renovación de la instalación irá acompañada de una nueva oferta didáctica dirigida especialmente a escolares, con el propósito de convertir a los anfibios en el eje de numerosas actividades educativas a partir del próximo curso.

"La gente no va a cuidar ni proteger aquello que no conoce", ha afirmado, al defender que la misión de los acuarios es acercar la biodiversidad al público para despertar el interés por su conservación. Al mismo tiempo, ha señalado que si un niño sale del acuario interesado por los anfibios, el objetivo de la iniciativa estará cumplido.

El recorrido pretende también remarcar el papel que desempeñan los acuarios en la protección de la biodiversidad mediante programas de reproducción, investigación y conservación de especies amenazadas.

Por otro lado, la instalación pretende sensibilizar sobre la importancia del agua dulce como recurso natural. Desde el Acuario de Zaragoza han recordado que los ecosistemas de agua dulce apenas representan una pequeña fracción del agua existente en el planeta, pero albergan una elevada biodiversidad y resultan esenciales para la supervivencia de numerosas especies, entre ellas los anfibios, especialmente sensibles a cualquier alteración de su entorno.

En este punto, los responsables del centro han explicado que la campaña dedicada al ajolote tendrá continuidad durante los próximos meses con diferentes acciones de divulgación y comunicación repartidas por la ciudad. El objetivo es consolidar a esta especie como imagen de la nueva etapa del Acuario de Zaragoza y utilizar su popularidad para acercar al público mensajes relacionados con la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas acuáticos y la importancia de la educación ambiental.

PRIMER PASO DE UNA NUEVA ETAPA

Durante la presentación, el director financiero corporativo de Global Omnium, Agustín Belchor, ha explicado que esta instalación representa "la primera piedra" del proyecto que el nuevo gestor quiere desarrollar en Zaragoza y un ejemplo del potencial del acuario para convertirse en un referente nacional.

El responsable ha recordado que el grupo gestiona también el Oceanogràfic de Valencia y el Acuario de Sevilla y ha apostado por aprovechar las sinergias entre los tres centros para reforzar la investigación, la educación ambiental y el bienestar animal.

Belchor ha subrayado que el Acuario de Zaragoza, el mayor acuario fluvial de Europa, dispone de un gran potencial que deberá ir acompañado de nuevas inversiones y del apoyo institucional para consolidarse como un referente turístico y científico.

La campaña dedicada al ajolote se prolongará durante los próximos meses y servirá como punto de partida de una estrategia con la que el Acuario de Zaragoza pretende renovar progresivamente sus contenidos y atraer a nuevos visitantes mediante experiencias centradas en el conocimiento, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas fluviales.