Adjudicado el nuevo contrato de ludotecas y centros de tiempo libre de Zaragoza por 9,9 millones

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha informado de que el Gobierno de la ciudad ha adjudicado de manera definitiva el nuevo contrato de ludotecas y centros de tiempo libre (CTL) de la capital aragonesa por un importe total de 9.906.274,42 euros (IVA incluido) para los próximos dos años, con dos posibles prórrogas, lo que representa un esfuerzo presupuestario del 27%.

Así lo ha indicado este viernes en una rueda de prensa en que ha destacado que se trata del "tercer contrato más importante" que el Área de Políticas Sociales lleva a cabo. Ha recordado que hay un total de 45 centros de tiempo libre y ludotecas que forman una red que se distribuye por los distritos y barrios rurales de Zaragoza y ofrece 2.066 plazas para niños y adolescentes entre 3 y 14 años.

Además, este servicio gratuito constituye espacios seguros de ocio educativo y educación no formal, ha incidido la consejera municipal de Políticas Sociales, para añadir que también contribuyen a la conciliación de las familias.

"Para nosotros, el compromiso con la infancia, y más en estos momentos, y con las familias es rotundo y absoluto. Las políticas de conciliación familiar y de bienestar de la infancia son prioritarias y, por tanto, este contrato era fundamental", ha expresado Orós.

Entre las mejoras se encuentra la adaptación del horario de apertura de las ludotecas, que hasta ahora prestan servicio de lunes a viernes, para incluir los sábados por la mañana. Estos centros abrirán durante dos horas y media los sábados, para contribuir así a la conciliación familiar durante el fin de semana. En los barrios rurales, los horarios de apertura de los CTL y ludotecas se adaptarán a sus necesidades.

Todas las novedades responden a los objetivos del II Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza (PLIAZ) y al compromiso del Gobierno de Zaragoza por reforzar las políticas locales de apoyo a las familias. Cabe recordar que Zaragoza cuenta con el sello de 'Ciudad Amiga de la Infancia', otorgado por UNICEF, que sitúa la infancia y adolescencia en el centro de la agenda política y social.

El contrato, dividido en 22 lotes, permitirá mantener y reforzar la red municipal de ludotecas y centros de tiempo libre, que ofrece cada día un total de 2.066 plazas para menores de entre 3 y 14 años. El servicio incluye actividades ordinarias durante el curso escolar, programas vacacionales, excursiones, proyectos complementarios y actuaciones comunitarias. Únicamente dos lotes han quedado desiertos en este proceso y saldrán próximamente a licitación, con algunas actualizaciones en el presupuesto base.

UN SERVICIO "IMPORTANTE" PARA LA CIUDAD

Orós ha puesto el foco en la importancia de este servicio para la ciudad y se ha referido a los datos del 2025, cuando se realizaron 7.706 sesiones ordinarias, con 183.027 asistentes; 4.185 sesiones en periodos vacacionales, con 104.926 asistentes; 1.138 salidas, excursiones y actividades de piscina, con 24.417 participantes; 3.133 sesiones de proyectos complementarios, con 43.829 asistentes; y 208 actuaciones de animación comunitaria, con 27.493 asistentes.

"Estos datos reflejan la enorme implantación y utilidad social de un servicio muy consolidado en la ciudad, que combina apoyo a la conciliación, ocio educativo, prevención e integración social", ha apuntado, para agregar que, además, de acuerdo al último barómetro de Ebrópolis "sigue siendo uno de los servicios más valorados del Ayuntamiento, con una calificación de siete puntos sobre diez".

Asimismo, la consejera ha señalado que el nuevo contrato "apuesta por espacios seguros, inclusivos y adaptados a las necesidades actuales de la infancia y las familias, incorporando además proyectos innovadores y una mayor coordinación con el resto de servicios sociales comunitarios".

El contrato contempla la gestión de ludotecas y centros municipales de tiempo libre en los distritos urbanos y barrios rurales, así como programas específicos en zonas de expansión como Valdespartera y Arcosur.

Entre sus objetivos figuran fomentar hábitos saludables, prevenir situaciones de riesgo social, promover la igualdad y el respeto a la diversidad, y favorecer la participación activa de la infancia y adolescencia. Las entidades adjudicatarias de los diferentes lotes son PRIDES S. Coop., Fundación Federico Ozanam, EULEN S.A., SDC Esmas S.L., Asociación As Purnas, Fundación Adunare y Océano Ocio y Gestión S.L.

23 CTL, 14 LUDOTECAS Y SERVICIO EN BARRIOS RURALES

Los 22 lotes del contrato agrupan 23 centros municipales de tiempo libre, 14 ludotecas y un servicio ambulante que atiende a cuatro barrios rurales. Existen otros siete centros de tiempo libre y dos ludotecas más que no están incluidos en este contrato, ya que son gestionados por concierto con entidades sociales. De este modo, la red de ludotecas y centros municipales de tiempo libre ofrece cada día 2.066 plazas en 50 equipamientos.

Se trata de uno de los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía de acuerdo a la encuesta del barómetro municipal, que lo califica con un 7,04 sobre 10.

Con carácter general, las ludotecas dirigen su actividad a niños y niñas desde 1º de Educación Infantil hasta 1º de Educación Primaria, y los centros de tiempo libre son utilizados por menores desde 2º de Educación Primaria hasta los 14 años. En ambos casos, se trata de recursos socioeducativos de calidad orientados al desarrollo personal y social de la infancia y de las familias.

Los centros de tiempo libre y ludotecas municipales son espacios diseñados para ofrecer actividades educativas, recreativas y de ocio a la población infantil y adolescente, generalmente durante las horas fuera del horario escolar, después de clases y en vacaciones. Estos centros tienen como objetivo proporcionar un entorno seguro y enriquecedor donde los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar diversas habilidades y socializar con sus iguales.