Adjudican las obras para construir 32 pisos de alquiler asequible con servicios comunitarios en Torrero

Recreación de cómo quedará el nuevo edificio de viviendas en el distrito de Torrero. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado a la empresa IMESAPI, S.A. el contrato para la redacción del proyecto y construcción de 32 viviendas de alquiler asequible con servicios compartidos en el barrio de Torrero. Tras presentar la oferta con mejor relación calidad-precio y aplicar una baja del 5,12%, el proyecto ha sido adjudicado por un importe total de 5.744.071,79 euros (IVA incluido).

Este presupuesto se desglosa en una fase de servicios valorada en algo más de 232.000 euros y una fase de ejecución de obras que supera los 5,5 millones de euros. Además de presentar la oferta económica más ventajosa, la adjudicataria ha incluido en su propuesta una serie de mejoras y compromisos adicionales que optimizarán el desarrollo del proyecto, como la reducción de cuatro semanas en la redacción del proyecto --fase de servicios-- y de ocho semanas en la ejecución de las obras.

Además, emplearán sistemas de construcción industrializada avanzada que representarán más del 30% del presupuesto de ejecución material.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, después de que el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda haya aprobado dicha adjudicación. De esta manera, comienza a andar "con paso firme" el proyecto que "se ubicará entre la avenida de América y la plaza de la Memoria Histórica, en una parcela municipal de espacio libre, equipamientos y servicios, con una superficie de 1.020,5 metros cuadrados", ha detallado la primera edil.

El inmueble, que será rectangular, se plantea con una planta baja destinada a recepción, cuartos de instalaciones y diferentes espacios de usos comunitarios, así como otras tres plantas alzadas "con 32 alojamientos con espacios comunitarios, destinados al alquiler y gestionados por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda", ha continuado Natalia Chueca.

Las plantas alzadas se destinarán a un total de 32 alojamientos, de uno o dos dormitorios y de superficies entre 45 y 65 metros cuadrados útiles.

En la cubierta se ubicarán las instalaciones y paneles fotovoltaicos suficientes para dar servicio al edificio. La superficie total construida del edificio será de 3.482,74 metros cuadrados, y se levantará con criterios energéticos de alta eficiencia, con un alto nivel de aislamiento y con instalaciones de alta eficiencia, siendo la calificación energética prevista en el mismo de categoría A.

Se prevé la utilización de sistemas de industrialización avanzada en la construcción del edificio, así como la integración de digitalización en todas las fases, desde el diseño hasta la gestión futura del edificio y su mantenimiento.

La planta baja del inmueble contará con varios espacios destinado al uso común de los vecinos en los que se programarán servicios y actividades orientadas a satisfacer necesidades de las personas residentes, de los vecinos y entidades del barrio que permitan el desarrollo de la vida comunitaria.

"Los usos serán definidos en colaboración con los servicios municipales y las entidades que actúan en el distrito", ha recordado Natalia Chueca, para lo que ya ha comenzado un proceso de participación junto a la Universidad de Zaragoza y la Junta Municipal de Distrito.

UN MODELO DE ÉXITO

El proyecto de Torrero sigue la senda marcada por el Edificio Ricardo Millán en Las Fuentes, situado en la calle de Fray Luis Urbano e inaugurado en 2022 con 80 viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda.

Se trata de un formato que ha obtenido grandes reconocimientos como la mención especial por su accesibilidad en la XXVIII edición de los Premios de Arquitectura Fernando García Mercadal, el Premio AVS 2023 a la mejor iniciativa de innovación social, el Premio Rebuild al mejor proyecto de sostenibilidad o descarbonización o mayor auto generación de energía en un edificio, y el Premio Aldes al mejor proyecto de sostenibilidad o descarbonización en los galardones 'The Advanced Architecture Awards 2023'.

De las 80 viviendas, unas 26 viviendas se destinan a estancias de colectivos vulnerables --discapacidad, refugiados, mujeres con hijos--, gestionadas por entidades sociales seleccionadas por el Área de Políticas Sociales: ADISLAF, ATADES, Disminuidos Físicos de Aragón, Fundación Luis de Azúa, OZANAM e YMCA.

Además, se cuenta con la colaboración de la Fundación El Tranvía, con gran arraigo en el distrito de Las Fuentes, para la búsqueda de personas mayores de 65 años propietarias con necesidad de cambiar su vivienda por una más accesible, por lo que entran a vivir en este inmueble a cambio de ceder sus pisos al programa municipal de alquiler asequible vivienda ALZA.

Estas 80 viviendas también se diseñaron con 1 y 2 dormitorios, y en cada planta se reservan espacios multiusos para su utilización por los residentes, que los destinan a ludoteca, aulas de informática o actividades artísticas.