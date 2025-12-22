La Administración 'El Cachirulo' de Zaragoza vende una serie del 23.112: "Nos gusta repartir alegría"

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 consta de 198 series y cada serie tien - Eduardo Parra - Europa Press

La Administración de Loterías número 78 de Zaragoza, 'El Cachirulo', en la calle Domingo Ram, número 25, ha vendido una serie del 23.112, uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El propietario de la Administración 'El Cachirulo', Javier Sanz, ha contado, en declaraciones a Europa Press, que se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación, cuando ha recibido la llamada de un periodista.

"Estábamos aquí enfrascados vendiendo en la ventanilla, porque es lunes y es el día de más venta, y cuando me ha llamado y me ha dicho de dónde llamaban he pensado: algo he dado", ha explicado Sanz.

El lotero ha precisado que se ha vendido una serie, siete de estos décimos por ventanilla y tres a través de la página web. Ha reconocido que entregar un premio, aunque no sea 'El Gordo' "nos pone muy contentos, porque nos gusta repartir alegría a la gente".

Esta Administración ubicada en el barrio de Delicias de la capital aragonesa entregó un quinto premio en el sorteo de hace dos años, con el número 57.421, ha recordado Javier Sanz, además de el tercero del Sorteo de El Niño en dos ocasiones.

El número 23.112 ha llegado hasta 16 provincias, además de Zaragoza, a Teruel, Granada, Vizcaya, Cáceres, Barcelona, Cantabria, Ciudad Real, Guipúzcoa, Gerona, Lérida, Madrid, Murcia, Salamanca, Valencia y Baleares.

Este número ha salido a las 10.34 horas horas en el primer alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.