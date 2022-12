La Administración del Rosario de Zaragoza reparte más de 1,2 millones de euros en el Sorteo de Navidad

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de la Lotería del Rosario de Zaragoza ha repartido este jueves, 22 de diciembre, más de 1,2 millones de euros en premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, entre otros 10 décimos de la serie 156 del número 38.454, agraciado con un quinto premio.

Así lo ha indicado a Europa Press Alejandro Aznar, administrador de este establecimiento, en el que trabajan unas ocho personas. Ha comentado que este quinto premio forma parte de la primera consignación de billetes sueltos del Sorteo de Navidad y lo vendieron antes del pasado mes de octubre en ventanilla.

Esta administración ha recibido, a lo largo de la mañana, una llamada de uno de los agraciados con este quinto premio, premiado con 60.000 euros al décimo. "No es una pauta fija, pero vamos dando premios", ha indicado Alejandro Aznar, recordando que en 2019 dieron un tercer premio y en 2018 un Gordo.

La Lotería del Rosario se abrió en Zaragoza en 1860, aunque la familia actualmente propietaria inició esta actividad en 1947. "No soy de los mejores, mi padre era un hacha para dar premios y todavía no le he alcanzado", ha señalado Alejandro Aznar.

El número 38.454 ha sido cantado a las 11.58 horas en el sexto alambre de la sexta tabla. Se ha vendido en Tarragona, Asturias, Bizkaia, Cantabria, Guipuzkoa, Madrid, Málaga, Valencia, Valladolid, además de en Zaragoza.