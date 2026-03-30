La AECC, mantenedor de la Vaquilla 2026 y la Fundación Ibercaja, Medalla de Oro de la Ciudad de Teruel

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en el salón de plenos del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha informado en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Teruel de la propuesta del equipo de Gobierno para que el próximo mantenedor de la Vaquilla del Ángel 2026 sea la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel y la Fundación Ibercaja reciba la Medalla de Oro de la Ciudad, en un acto que se celebrará el domingo previo a la Vaquilla, en el homenaje a Santa Emerenciana, patrona de la ciudad y en el que también se nombra al seisado.

Previo al inicio del pleno ordinario del mes de abril, la alcaldesa de Teruel se ha reunido con la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Teruel para comunicar esta propuesta que ha justificado en varios motivos.

Buj ha recordado que la AECC en Teruel desde 2014 organiza 'Pon el pañuelico al Torico', una de las actividades más populares en las fiestas del Ángel que permite a ciudadanos y visitantes subirse en una grúa para colocar el pañuelo rojo a la emblemática figura del Torico y además hacerse una foto.

La AECC en Teruel, que además celebra este 2026 el Año Internacional del Voluntariado, se ha consolidado como una entidad clave en el acompañamiento a las personas con cáncer y sus familias, así como en la promoción de la salud y la sensibilización social en toda la provincia.

Durante el último año, la Asociación ha contado en Teruel con 6.082 personas socias, 10 profesionales y 477 personas voluntarias, reforzando así una red de apoyo clave para el desarrollo de su actividad.

La entidad mantiene, además, presencia en 30 municipios de la provincia, a través de 18 juntas locales y delegaciones, lo que permite acercar sus servicios a todo el territorio.

En el ámbito de la atención directa, la Asociación ha atendido a 441 personas con cáncer y sus familias, a través de 1.596 sesiones de acompañamiento y apoyo, ofreciendo una atención integral centrada en las necesidades de cada persona. La promoción de la salud y la prevención continúan siendo una de las líneas estratégicas de la entidad.

HITOS

En este sentido, durante 2025 se ha llegado a 3.720 personas a través de actividades de divulgación, y 965 alumnos han participado en acciones educativas, fomentando hábitos de vida saludable desde edades tempranas.

Asimismo, la AECC ha destinado en la provincia 160.340 euros a investigación oncológica, contribuyendo al impulso de proyectos científicos orientados a mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Entre los principales hitos del año, la Junta Provincial de Teruel destaca la puesta en marcha del programa de ejercicio físico oncológico, la ampliación de la cobertura territorial con nuevas juntas locales y sedes, y la consolidación del circuito provincial de marchas contra el cáncer como una de las principales iniciativas de movilización social en la provincia.

Desde la Junta Provincial de Teruel, la Asociación trabaja cada día para estar al lado de quienes más lo necesitan, ofreciendo atención integral, cercana y adaptada a cada persona, desde el momento del diagnóstico y a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Su labor va mucho más allá del ámbito asistencial.

La entidad impulsa iniciativas dirigidas a fomentar hábitos de vida saludable, prevenir la enfermedad y acercar información rigurosa a la población, especialmente en entornos rurales donde el acceso a recursos puede ser más limitado.

En este sentido, la presencia territorial de la Asociación en la provincia resulta fundamental, gracias a la implicación de sus juntas locales y del voluntariado, que permiten llevar el apoyo, la sensibilización y la movilización social a numerosos municipios.

VISIBILIZACIÓN

Además, la Asociación desempeña un papel relevante en la generación de espacios de encuentro y comunidad, promoviendo actividades que no solo visibilizan la realidad del cáncer, sino que contribuyen a normalizar la conversación en torno a la enfermedad y a reforzar el apoyo social hacia las personas que la atraviesan.

Iniciativas como el circuito provincial de marchas contra el cáncer reflejan este compromiso colectivo, convirtiéndose en jornadas de convivencia en torno a la solidaridad, la promoción de hábitos saludables y la implicación de la ciudadanía.

Desde la Junta Provincial de Teruel se ha destacado el papel fundamental de los voluntarios, pacientes, socios, las instituciones y las entidades colaboradoras, cuya implicación hace posible el desarrollo de todas estas acciones y refuerza el carácter social de la Asociación.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel continúa así avanzando en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias, al tiempo que lidera el esfuerzo de la sociedad turolense para disminuir el impacto de la enfermedad.

FUNDACIÓN IBERCAJA: MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

Por otra parte, la alcaldesa ha informado a la Junta de Portavoces que se va a iniciar el expediente para que la Fundación Ibercaja reciba la Medalla de Oro de la Ciudad.

Emma Buj ha justificado esta Medalla de Oro de la Ciudad por su apoyo constante a la cultura, el deporte, la formación de miles de turolenses a lo largo de su historia.

La Fundación Ibercaja ha participado en la restauración del Mudéjar turolense que este año cumple el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

También en reformas importantes como el Paseo del Óvalo, la Escalinata y la techumbre y órgano de la Catedral. Ha patrocinado esculturas como la Labradora del Parque de los Fueros o la Fuente de la Glorieta, ahora parte en la Plaza de Europa.

Ha colaborado en la creación de la Residencia de mayores Padre Piquer, en una guardería infantil y ha sido impulsor de actividades como el Cine de Verano, el Certamen de Poesía y el Concurso internacional de Pintura, además de traer conciertos históricos a la ciudad como el de Julio Iglesias en el Campo de Las Viñas o Montserrat Caballé en el Teatro Marín.

Asimismo, ha organizado una "prolífica" actividad que ha desarrollado el Centro Cultural Ibercaja desde su inauguración el 13 de diciembre de 1994, en el que miles de personas se han formado en multitud de disciplinas, han estudiado en sus salas de estudio, han tenido espacio para el ocio, charlas conferencias, mesas redondas y exposiciones, entre otras actividades.

En el ámbito provincial, ha colaborado con la Fundación Santa María y en muchas localidades de la provincia como Rubielos de Mora y Mora de Rubielos. Son patronos de múltiples Fundaciones entre las que figuran Dinópolis, Santa María, Amantes, Suma Teruel y participa en múltiples sociedades además de en convenios millonarios con el Obispado para restaurar las Iglesias de toda la Diócesis, con Ayuntamientos y Diputación Provincial de Teruel.