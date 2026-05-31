Miles de personas vuelven a recorrer Madrid en defensa de la Sanidad Pública frente al "desmantelamiento" del PP

Cabecera de la manifestación. - EUROPA PRESS

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido de nuevo este domingo a las calles desde distintos puntos de la ciudad de Madrid en defensa de la Sanidad Pública "para evitar que continúe" su "desmantelamiento planificado" por parte de las administraciones madrileñas del Partido Popular (PP).

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha partido en cuatro columnas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años. Los convocantes hablan de una situación "crítica" y denuncian listas de espera "interminables"; falta de médicos y pediatras; citas que tardan semanas, "y un largo etcétera" de reivindicaciones.

A la concentración han asistido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas; y las portavoces de Podemos Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra, así como representantes de CC.OO. y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Msdrid (FRAVM), entre otras.

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