Aemet activa este lunes aviso naranja por frío extremo: -10ºC en el Pirineo de Huesca

HUESCA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por temperaturas mínimas de hasta diez grados bajo cero en el Pirineo oscense. En la provincia de Teruel, excepto en el Bajo Aragón, el aviso será amarillo por temperaturas de hasta -6ºC y por nevadas de hasta 5 centímetros a partir de los 800 metros de altitud en la zona de Albarracín y el Jiloca.

Ante esta situación, generada por la llegada de la borrasca Francis a la península Ibérica, el Gobierno de Aragón tiene activado el Plan de Protección Civil frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante el riesgo de nieve y heladas.

Protección Civil y la Dirección General de Carreteras del Gobierno autonómico han reforzado la coordinación y los medios por las posibles afecciones en vías y servicios ante la borrasca Francis, que mantiene alta incertidumbre meteorológica.